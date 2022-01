La Franciacorta, terra di vini e natura, è una delle destinazioni più amate dai Ferragnez che appena possono corrono a rilassarsi. Ecco dove sono stati lo scorso weekend.

Negli ultimi giorni si è parlato molto di una possibile crisi tra Chiara Ferragni e Fedez, la coppia più seguita e amata dei social network. Ma, dopo un lungo silenzio, i Ferragnez sono tornati su Instagram innamorati più che mai.

Lo scorso weekend, infatti, la coppia è tornata in uno dei loro luoghi del cuore, la Franciacorta, territorio conosciuto in tutta Italia per il vino unico e per i panorami straordinari.

I Ferragnez, innamorati in Franciacorta

Un weekend in famiglia per i Ferragnez che, la scorsa settimana, si sono recati in Franciacorta con il piccolo Leone e la neo arrivata Vittoria. Insieme hanno trascorso un paio di giorni in relax, circondati dalla natura unica della zona.

Precisamente, hanno soggiornato presso l’Albareta Relais & Châteaux di Erbusco, un resort di lusso circondato dalla meravigliosa campagna della Franciacorta. Qui, la coppia aveva già trascorso qualche giorno di vacanza in passato, precisamente nel 2018, e a quanto pare sono rimasti talmente colpiti dal luogo da tornare anche quest’anno.

La Franciacorta: il paradiso dei vini

La Franciacorta è adagiata sulle sponde del Lago d’Iseo, famosa per il suo vino e dista solo un’ora da Milano, comoda per un weekend fuori porta se vivete nella capitale lombarda.

Qui incantevoli vigneti punteggiano le colline, dove l’uva cresce fin dai tempi dei romani, e troverete città che sembrano uscite da un libro di fiabe, tutte che fiancheggiano le rive del lago. Insomma, un luogo magico, suggestivo adatta a chi ama unire panorami stupendi a sapori caratteristici.

Se siete amanti del vino non potrete fare a meno di fare un tour in uno dei tanti vigneti, come Ca’ del Bosco uno dei più famosi o CorteBianca, un’oasi di fascino situata ai margini di un bosco abitato da una fauna diversificata.

