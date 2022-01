Il borgo più bello delle Marche da visitare in inverno. Dove andare e cosa vedere. Bellezze tra arte e natura.

Le Marche sono una regione piena di piccoli e grandi tesori, spesso sconosciuti o poco conosciuti ai più. Da visitare in tutte le stagioni, con la sua vasta offerta di località di mare, collina e montagna.

Potete andare alla scoperta delle bellezze del paesaggio naturale, in diverse zone della regione ancora incontaminato, così come di tante meraviglie artistiche, tra chiese, monasteri, pievi, castelli, fortezze, palazzi antichi e borghi storici. Proprio il patrimonio dei borghi regala meraviglie che hanno pochi eguali tra bellezze architettoniche e scorci su panorami mozzafiato.

Qui vi portiamo alla scoperta di uno dei borghi più belli da visitare in inverno, circondato da montagne e antichi castelli. È il borgo di Piobbico, dove una storia antichissima si lega alla ricchezza della natura e della cultura del luogo.

Il borgo più bello delle Marche da visitare in inverno

Tra i tanti borghi bellissimi da visitare nelle Marche durante tutto l’anno, vi consigliamo in particolare per l’inverno il delizioso borgo di Piobbico, in provincia di Pesaro Urbino. Si tratta di una cittadina di poco meno di 2mila abitanti che fa comune a sé e che ha conservato intatto il nucleo centrale del borgo medievale insieme all’imponente Castello Brancaleoni, le cui origini risalgono al XIII secolo, poi ricostruito e trasformato in palazzo rinascimentale nel 1573-1587.

Il centro abitato sorge lungo una vallata chiusa, attraversata dal fiume Candigliano e stretta tra il Monte Nerone (1526 metri) e il Monte Montiego (975 metri). Nel cuore del paese il Candigliano incontra il fiume Biscubio. La zona è di suggestiva bellezza paesaggistica, per via delle sue montagne e del fiume che attraversa il borgo e la stretta valle. Il fiume Candigliano è lo stesso che attraversa la spettacolare Gola del Furlo che si trova ad alcuni chilometri più a est in direzione del mare.

Intorno a Piobbico si trovano cascate, laghetti, piscine naturali, forre, gole, sentieri tra i monti, le rocce e in mezzo ai boschi. Da visitare il Fosso dell’Eremo.

Cosa vedere nel borgo

Dopo le bellezze del territorio circostante di Piobbico, vi segnaliamo cosa visitare nel grazioso centro abitato. Abbiamo già segnalato il Castello Brancaleoni, che svetta da un’altura che domina il borgo e la vallata. Il castello è monumento nazionale e nei sotterranei ospita un Museo Geopaleontologico Naturalistico Antropico Ornitologico, il Museo Civico Statale Brancaleoni, con reperti risalenti ad antichissime ere geologiche e fossili giurassici del Monte Nerone.

Ai piedi del castello, non perdetevi la passeggiata tra i vicoli e le stradine dell’antico borgo medievale. Qui trovate la chiesetta di San Pietro, costruita nel 1562 su un precedente edificio del 1348, e poi ristrutturata a metà del XVII secolo. Sempre nel borgo è da vedere la chiesa di Sant’Antonio, costruita nel 1375 e poi ricostruita nel 1781 dopo un violento terremoto. La chiesa di Santo Stefano, invece, si trova lungo via Dante Alighieri, anche questa ricostruita a fine ‘700. Conserva al suo interno la pala “Riposo della Sacra Famiglia durante la fuga in Egitto” di Federico Barocci (1593-1680).

Il luogo di culto più antico di Piobbico sorge appena fuori il centro abitato, ai piedi del Monte Nerone, è il Santuario di Santa Maria in Val d’Abisso, che risale all’XI secolo, anche se l’edificio attuale è del XV-XVI secolo. È un edificio in stile romanico che conserva tele di epoca barocca e affreschi di scuola umbro-marchigiana.

Su un’altura sopra il fiume Biscubio, ai piedi del Monte Montiego, è da percorrere il Sentiero del Folletti, con vista sul borgo e sulla valle. Sempre ai piedi del Montiego, fuori dal centro abitato, in località Fratta, sono da vedere la chiesa di San Silvestro dei Pecorari e i ruderi del Castello dei Pecorari.

Il borgo di Piobbico si trova nel nord delle Marche, vicino al confine con l’Umbria. A pochi chilometri di distanza trovate altri borghi e cittadine da visitare, come Acqualagna, Cagli, Urbania, Mercatello sul Metauro e al di là del confine regionale Città di Castello.

Come arrivare

Piobbico raggiunge prendendo la Strada Statale 73bis, se si arriva da Nord, sia dalle Marche che dall’Umbria, uscendo da Acqualagna o da Urbania. Chi viene da Sud, da Foligno, può prendere la strada statale 3 e uscire ad Acqualagna.

