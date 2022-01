Di questi tempi viaggiare ha acquistato una visione molto diversa: segna questi nomi, sono i paesi più sicuri dove andare (almeno per il momento)

In tempo di emergenza sanitaria l’immaginario dei viaggiatori è decisamente cambiato. Se prima era solo una questione di soldi e organizzazione, ad oggi dobbiamo fare i conti con tanti altri fattori. E in molti cercando di andare in quei Paesi più sicuri per il Covid, dove il rischio è più basso.

Fortunatamente si è tornati a viaggiare nonostante la pandemia: qualche mese fa alcune delle più importanti destinazioni internazionali – come gli Stati Uniti – hanno riaperto e sono stati ripristinati voli, hanno ripreso a circolare le navi da crociera. Questa ripresa è grazie all’introduzione dei vaccini e alle misure precauzionali come il Green Pass.

Sì viaggiare: ma nelle destinazioni più sicure

La presenza della nuova variante Omicron ha cambiato le carte in tavola. Sono diversi infatti quei Paesi che hanno adottato restrizioni più rigide. Sebbene la terza dose di vaccino consente di muoversi con una certa libertà.

Add oggi scegliere la propria destinazione non è semplice. Fortunatamente ci viene in soccorso un elenco che è stato fatto grazie alla raccolta dei dati per il controllo e la prevenzione delle malattie e dal Global Peace Index, grazie anche al sostegno della compagnia Berkshire Hathaway Travel Protection.

Sono state selezionate infatti quelle mete più sicure, almeno ad oggi, del 2022. Bisogna sottolineare che è sempre consigliato controllare e consultare le regole di ingresso dei Paesi che vogliamo visitare. Detto questo, iniziamo con la lista:

Islanda, riconnettersi con la natura

Non è solo una terra splendida ma è arrivata al primo posto nel Global Peace Index 2021. Il rapporto pubblicato ogni anno dall’Institute for Economics and Peace, che si pone l’intento di misurare la pace interna delle nazioni. Ma oltre a questo è anche in cima alla lista Berkshire Hathaway Travel Protection. E nel frattempo ha misure molte rigide per i viaggiatori: solo vaccinati e solo con tampone. Canada, nei grandi parchi Nella lista di Berkshire Hathaway Travel Protection troviamo il Canada al terzo e al dodicesimo a livello internazionale nel Global Peace Index 2021. Se avete voglia di spazi sconfinati e non volete la folla è il Paese giusto per voi. Inoltre ha una seria politica per contenere il Covid, con obbligo di vaccino per tutti gli over 60. Nuova Zelanda, il paradiso dall’altra parte del mondo

Questa nazione è stata per parecchio tempo limitata per la grande maggioranza dei viaggiatori. Ma ad oggi qualcosa è cambiato: infatti ha acquistato il terzo posto nel Global Peace Index 2021 e secondo posto nella lista di Berkshire Hathaway Travel Protection. Le vigenti misure anti covid rendono però impossibile entrare nel Paese che è ancora chiuso per gli stranieri. Ma appena la situazione cambierà mettete la Nuova Zelanda in cima alla lista. Isole Fiji, il paradiso in terra Da sempre ritenute delle vere e proprie terre paradisiache per tantissimi motivi: litorali, barriere coralline e acque cristalline. Ma le isole Fiji non sono solo questo, hanno riaperto al turismo internazionale, perchè hanno raggiunto un obiettivo decisamente importante. Ovvero l’80% degli abitanti adulti si sono vaccinati contro il Covid, tra i risultati più alti del mondo.

Giamaica, l’isola anti-Covid

In questo Paese i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie hanno evidenziato un numero moderato di contagio da Covid 19. I funzionari del turismo incitano alla prudenza in ogni caso, ma i dati sono molto buoni, tanto da rendere la Giamaica un’isola da visitare in sicurezza.