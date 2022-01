Siete pronti a tuffarvi a capofitto nel mondo magico e misterioso di Jumanji? La saga e il film cult sono pronti per essere vissuti in prima persona grazie all’attrazione tematica unica al mondo di Gardaland.

Impossibile dimenticare un film cult come Jumanji. E i seguaci non si saranno persi nemmeno i sequel che lo hanno trasformato in una vera e propria saga. Tuttavia una cosa è certa: ogni anno i fan più accaniti lo riguarderanno mentre altri si saranno regalati il gioco di società, sperando che non succede proprio come nel film. Ma ora c’è di più, i fan della famigerata serie cinematografica di Sony Picturs saranno felici di sapere che sabato 2 aprile a Gardaland verrà inaugurata la prima attrazione al mondo tematizzata proprio Jumanji.

Come sarà strutturato il gioco di Jumanji?

A darne la notizia è l’ufficio stampa di Gardaland che, in concomitanza con l’arrivo dei veicoli multi-motion ha finalmente dato una data di “apertura” dei giochi. Gli ospiti prima dovranno attraversare la giungla affrontando pericolosi animali e ostacoli, poi dovranno affrontare enigmi e possenti animatronics nel tempio dove dovranno riportare la gemma preziosa e salvare quindi Jumanji.

Il gioco sarà pazzesco con ben 12 ambientazioni scenografiche super immersive che riporteranno i visitatori proprio nei luoghi cult dei film. Il tutto si svolgerà sulle speciali vetture che riproducono il famoso fuoristrada 4×4. Ciò che rende speciali queste vetture è anche il fatto che reagirà agli ostacoli con audio e video per un’esperienza a 360°.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gardaland (@gardaland)

Insomma, i fan della serie cinematografica potranno lasciare momentaneamente il gioco da tavolo al proprio posto e prenotare una visita a Gardaland per vivere dal vivo l’emozionante storia di Jumanji, proprio come se fossero protagonisti in prima persona di tutte le avventure!