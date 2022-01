Servizio Flex gratis da Volotea per tutte le prenotazioni fino al 31 gennaio. Possibilità di cambio volo senza supplementi.

Nei tempi ancora segnati dall’incertezza e dall’imprevedibilità della pandemia, diventa importante poter muoversi e viaggiare in sicurezza, anche con la possibilità di cancellare o cambiare la propria prenotazione senza pagare penali o supplementi.

Al risalire rapido dei contagi da Coronavirus, per effetto soprattutto della molto più contagiosa variante Omicron, molti viaggi già prenotati sono stati cancellati o rimandati. Mentre le compagnie aree hanno reintrodotto la possibilità di cambiare volo senza pagamenti extra.

Ryanair ha reintrodotto l’opzione “Zero Spese di Modifica”, ed esempio. Poi, ci sono compagnie come Volotea che hanno deciso di offrire gratuitamente ai propri clienti il servizio Flex che permette una elevata flessibilità nella prenotazione del volo. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Flex gratis da Volotea per tutte le prenotazioni fino al 31 gennaio

La compagnia aerea low cost Volotea offre gratis il servizio Flex su tutte le prenotazioni di voli effettuate entro il 31 gennaio per viaggiare durante il 2022. Le prenotazioni vanno confermate tramite sito web ufficiale o app della compagnia.

Il servizio Flex, già previsto a pagamento, permette una grande flessibilità nella gestione delle prenotazioni con Volotea. Infatti, sono possibili cambi illimitati dei voli, senza dover pagare la tassa di 50 euro a persona per tratta. Inoltre, è consentito cambiare il proprio volo fino a 4 ore prima della partenza. Invece, senza Flex i cambi senza spese sono concessi soltanto fino a 7 giorni prima della partenza del volo.

Se si cambia il volo originario con un altro, eventualmente si dovrà pagare solo la differenza di prezzo tra il vecchio e il nuovo, se quest’ultimo è venduto a un prezzo maggiore. Il servizio, comunque, non include i cambi nominativi dei passeggeri.

Leggi anche –> Imperdibili offerte Ryanair per l’estate 2022, con possibilità di modifica senza spese

L’altro grande vantaggio offerto da Flex, poi, è il rimborso per la cancellazione del viaggio. Nel caso in cui non sia possibile effettuare il viaggio già prenotato con Volotea né rinviarlo, a causa di un imprevisto sopraggiunto, il cliente potrà cancellarlo senza perdere l’importo pagato. Il rimborso, comunque, non includerà eventuali addebiti per il pagamento con carta di credito.

Tutti questi vantaggi si applicheranno in automatico alle prenotazioni di voli con Volotea effettuate entro il 31 gennaio prossimo e per viaggi durante tutto il 2022. Conviene dunque prenotare, anche perché sul sito della compagnia trovate tante offerte di voli a prezzi scontati.

Le altre offerte

Al momento diversi voli per viaggiare in Italia e in Europa sono offerti al prezzo base di 19 euro a tratta, con elevate possibilità di trovare un volo allo stesso prezzo anche per il viaggio di ritorno.

Volotea collega 80 città, tra capitali e centri medio-piccoli, in 40 Paesi in Europa. La compagnia si è aggiudicata anche i voli in continuità territoriale con la Sardegna fino al maggio prossimo.Nel 2021 è stata eletta migliore compagnia low cost d’Europa.