Quali sono le compagnie aeree più puntuali? La classifica

La classifica delle compagnie aeree più puntuali in assoluto in Europa e nel mondo.

Dobbiamo essere onesti, quando partiamo per una vacanza e dobbiamo prendere l’aereo abbiamo meno timore che ci sia ritardo rispetto a quando invece ci si prospetta un tragitto in treno. Eppure l’aereo in ritardo, quando capita un inconveniente, non ha un delay di qualche minuto. Spesso di parla di ore e ore in cui i passeggeri sono costretti a girovagare nell’aeroporto e nel duty free senza sapere bene che fare. Ma allora quali sono le compagnie aeree più puntuali in assoluto? Sembra che il primato sia detenuto da Vueling che si è aggiudicata il primo posto nella classifica di Cirium.

La compagnia aerea più puntuale in Europa

Grazie all’indagine The on Time Performance Reviews 2021, Cirium (azienda leader nell’analisi di dati e informazioni relative al mondo dei viaggia aerei, abbiamo scoperto che con un punteggio del 92,13% Vueling è la compagnia più puntuale d’Europa. Oliver Iffert come riporta Investire Oggi, direttore delle operazioni della low cost spagnola, si è detto molto soddisfatto anche perché per la compagnia, nonostante le difficoltà, questo è stato un anno di grande crescita. Non male anche Iberia e Norwegian Air.

La compagnia top per i viaggi nel mondo

A livello mondiale invece, in testa al ranking troviamo All Nippon Airways che si è dimostrata puntuale nel 95.28% dei casi. Ottimi risultati in termini di orari anche per Delta Airlines che si è aggiudicata il Platinum Award, ossia il riconoscimento per le prestazioni migliori a livello mondiale.

Le considerazioni finali su questo report sono poi di carattere generale. Il 2021 è stato ancora un anno molto difficile per le compagnie aeree e il settore dei viaggi. Tuttavia la situazione è migliorata rispetto al 2020 e si spera che il nuovo anno appena iniziato sia foriero di buone nuove!