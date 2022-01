Imperdibili offerte Ryanair per l’estate 2022, con possibilità di modifica del volo senza spese. Tutte le novità da conoscere.

Sono uscite nuove imperdibili offerte da Ryanair per volare low cost nell’estate 2022. Occasioni da non lasciarsi sfuggire per viaggiare da aprile a settembre, stagione aerea estiva, con possibilità di cambiare il volo già prenotato senza pagare spese aggiuntive.

La promozione è disponibile fino a fine gennaio. Di seguito tutto quello che dovete sapere se avete viaggi in programma dalla prossima primavera e fino alla fine dell’estate.

Imperdibili offerte Ryanair per l’estate 2022: dove e quando partire

La compagnia aerea Ryanair ha lanciato una nuova promozione per l’estate 2022: offerte imperdibili per viaggiare low cost da aprile a settembre prossimi, i mesi della stagione estiva del trasporto aereo. La promozione è disponibile fino al 31 gennaio 2022. Affrettatevi a prenotare perché queste offerte vanno a ruba.

La promozione sui voli Ryanair per la prossima estate è valida per viaggiare dal 1° aprile al 30 settembre 2022 e soggetta a disponibilità. Si applicano i termini e le condizioni di Ryanair.

Inoltre, la novità tornata in questi tempi di nuovo aumento dei contagi Covid è la possibilità di cambiare il volo prenotato senza pagare penali né supplementi. Si tratta dell’opzione “Zero spese di modifica” che Ryanair ha reintrodotto per tutte le prenotazioni effettuate tra il 26 dicembre 2021 e il 31 gennaio 2022 con voli in partenza fino al 30 settembre 2022 incluso. Le modifiche alle prenotazioni potranno essere effettuate sempre fino a 7 giorni prima della partenza del volo originario, senza pagare il supplemento per il cambio di volo. Gli utenti dovranno pagare l’eventuale differenza tra il prezzo del volo originario e il prezzo del nuovo volo, se più costoso, pubblicato sul sito web di Ryanair.

La nuova promozione per l’estate 2022 di Ryanair parte da un prezzo di lancio di 29,99 euro. Come già in altre occasioni, tuttavia, è possibile trovare voli di sola andata a prezzi decisamente più bassi, con la possibilità anche di trovare buone occasioni anche per i voli di ritorno.

Tra le offerte più convenienti sono disponibili voli con prezzo di partenza da 7,99 euro a tratta e tanti altri da 8,89 euro, 9,99 euro, 11,49 euro, 11,99 euro e così via.