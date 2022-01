World Pizza Day: sapete dove è nata veramente?

La adoriamo, la mangeremmo in continuazione. Di cosa parliamo? Della pizza che oggi viene celebrata nella sua giornata mondiale!

Oggi, lunedì 17 gennaio 2022, in barba al Blue Monday, ci sono altre celebrazioni da tenere in considerazione come la Giornata Mondiale della Pizza! Proprio oggi, infatti, celebriamo questo piatto tipico italiano che ci ha reso famosi in tutto il mondo. Certo, non è che la gastronomia nostrana si ferma a questa ricetta, ma sicuramente è una delle più famose del mondo. E allora, dove è nata la pizza?

Le prime tracce scritte della parola pizza

Se chiedete ad un qualsiasi mastro pizzaiolo italiano vi dirà la sua in merito alle origini della pizza, ma concretamente sappiamo che le prime note scritte in cui compare proprio la parola pizza, si fanno risalire al 997. In quell’anno, come compenso per un contratto di affitto di un mulino nel territorio di Castelforte, venne scritta in latino volgare di Gaeta la parola pizza. Tuttavia, è solo nel XVI secolo che a Napoli venne associato questo termine ad una ricetta di pane schiacciato.

Dove è nata la pizza e quali sono le due versioni originali

Rimanendo in tema di menzioni scritte, nel 1734 venne descritta la pizza marinara, non perché conteneva grandi quantità di pesce, ma perché costituita dagli alimenti che i marinai mangiavano una volta tornati a terra nella Baia di Napoli dopo la pesca. Mentre quella Margherita già nei primi del 1800, ma solo nel giugno 1889 il cuoco Raffaele Esposito preparò la prima pizza con pomodoro, basilico e mozzarella in onore della Regina Margherita di Savoia, proprio per onorare i colori della bandiera. La pizzeria in questione è ancora attiva oggi ed è conosciuta come la Pizzeria Brandi.

Sicuramente la marinara e le margherita sono le pizze storiche e tradizionali, ma oggi, lo sappiamo, la pizza si è evoluta. Tanti i condimenti diversi e anche le versioni gourmet di un piatto essenzialmente povero. Una cosa è certa, oggi, nella Giornata Mondiale della Pizza dobbiamo tenere ben presente che per onorare al meglio questa ricetta possiamo solo mangiarne una e godercela!