La Valle del Chiese, il Trentino low cost

Questa località turistica in Trentino è l’ideale invece per chi ama la montagna e i paesaggi naturali dove trovare borghi caratteristici incastonati tra le rocce. La scelta perfetta se vuoi goderti aria montanara fresca e rigenerante. È un luogo che va bene per tutte le stagioni: in estate per le passeggiate e in inverno per le se piste da scii, mentre per concludere la giornata non ti resta che andare in qualche locanda del posto per assaggiare i prodotti locali.