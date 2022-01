I luoghi più incredibili d’Europa che non crederai esistano

Parliamo spesso di luoghi da visitare in Europa, questi in particolare sono unici nel loro genere e sicuramente imperdibili.

Certi paesaggi rimangono impressi nella nostra memoria per la loro unicità, quelli che ci levano letteralmente il fiato quando li possiamo ammirare da vicino. Non si tratta unicamente di bellezza -naturale o urbana che sia- fine a sé stessa. Quello che non riusciamo a dimenticare sono i luoghi unici, quelli che non somigliano a nessun’altra cosa vista prima. E in Europa ci sono dei luoghi incredibili che non crederai possano esistere davvero.

Questi luoghi che non potrai dimenticare facilmente: sono in Europa

Sicuramente sono in pochissimi a conoscerli: questi posti non sono decisamente usati per le cartoline, ma una cosa è certa se avete voglia di vedere luoghi inediti e originali, prendete carta e penna e segnatevi queste tappe.

Hum, Croazia

Questa particolarissima città è stata classificata come la città dalle dimensioni più piccole di tutto il mondo. È stata fondata nel XI secolo e dalla sua nascita è rimasta quasi integra, ha solo 2 strade con un numero di 30 abitanti. Non è solo piccola ma è anche famosa perché tutti gli anni verso la fine del mese di ottobre tutti i creatori di brandy istriani si riuniscono durante la loro fiera.

Selciato del gigante, Irlanda del Nord

Questo luogo è una riserva naturale che si trova vicino a Bushmills nell’Irlanda del Nord. La particolarità di questo posto è la sua formazione, è composto da 40 000 colonne basaltiche, incluse nell’elenco del patrimonio mondiale dell’UNESCO.

Queste rocce vengono da un’eruzione vulcanica, la leggenda narra che in realtà è stata la mano di un gigante a disporle così.

Villaggio di Popeye, Malta

Questo piccolo villaggio è nato recentemente, basti pensare che 40 anni fa non esisteva proprio. È stato fondato quando la produzione della Disney ha usato il sito vicino a Mellieha come il location per il film musicale Popeye, inizialmente aveva il nome di Sweethaven. Ad oggi questo villaggio è un parco divertimento molto famoso e frequentato.

Giethoorn, Paesi Bassi

Passiamo ad un villaggio molto diverso, quello di Giethoorn si trova nei Paesi Bassi, ed è stato fondato sopra delle isole collegate da canali e da tantissimi ponti di legno (sono 180). Paragonata e chiamata anche “la Venezia olandese“, è una sorta di miele per i turismi da parecchi anni.

Meteora, Grecia

Dei monasteri in cima a delle altissime rupi in mezzo alla natura selvaggia. Un luogo incredibile Meteora sospeso fra terra e cielo, fra sacro e profano. Si tratta di antichi monasteri costruiti su posti considerati inaccessibili, e a ragione, dai nemici, in cui trovare pace e tranquillità. In alcuni di questi monasteri si può soggiornare, altri sono solo visitabili e altri sono vietati alle donne in quanto monasteri esclusivamente maschili.

L’Europa offre davvero tantissimi luoghi tutti da scoprire dai monumenti più celebri ai luoghi più incredibili che non crederai esistano.