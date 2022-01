La classifica dei 10 passaporti più potenti del mondo

Questi sono i dieci passaporti più potenti del mondo, ossia quelli che permettono di entrare nel maggior numero di Paesi senza bisogno di visto.

Avere un passaporto potente che permetta di entrare in tanti paesi senza bisogno di un visto aggiuntivo è, senza dubbio, un vantaggio importante. Proprio in base a questa caratteristica e ad altre facilitazioni l’Henley&Partners ha stilato una classifica definita come dei passaporti più potenti al modo. Ossia di questi passaporti che permettono di spostarsi senza bisogno di un visto aggiuntivo. Quali sono quelli al top considerati i più potenti?

Chi ha stilato la classifica e quali sono i passaporti più potenti al mondo

La graduatoria, come vi abbiamo anticipato, è stata stilata dalla società di consulenza londinese Henley & Partners che ha analizzato 199 Paesi e oltre 220 destinazioni. Il tutto basandosi sui dati dell’International air transport association. Come si legge su Forbes quest’anno l’Italia si è piazzata tra i primi cinque, ottenendo così un importante traguardo. Ma non è in cima alla classifica: in vetta quest’anno ci sono Giappone e Singapore, seguiti da Germania, Corea del Sud, Italia, Finlandia, Spagna e Lussemburgo.

Quali sono i paesi peggiori?

Analizzando al numero di Paesi che si possono raggiungere senza visto risulta evidente come, in dieci anni circa, le cifre siano notevolmente aumentate. Ma ciò che emerge è anche una crescente disparità a livello di dati tra nord e sud. Al fondo della classifica, infatti, ci sono tanti Paesi che vivono e versano in condizioni difficili, soprattutto nel Sud del Mondo come Somalia, Yemen, Pakistan, Siria…

Ecco la lista dei 10 passaporti più potenti del mondo secondo l’ultima classifica.

1. Giappone: si entra senza visto in 192 Paesi

1. Singapore: si entra senza visto in 192 Paesi

3. Germania: si entra senza visto in 190 Paesi

3. Corea del Sud: si entra senza visto in 190 Paesi

5. Italia: si entra senza visto in 189 Paesi

5. Finlandia: si entra senza visto in 189 Paesi

5. Lussemburgo: si entra senza visto in 189 Paesi

5. Spagna: si entra senza visto in 189 Paesi

9. Austria: si entra senza visto in 188 Paesi

9. Danimarca: si entra senza visto in 188 Paesi

9. Francia: si entra senza visto in 188 Paesi

9. Paesi Bassi: si entra senza visto in 188 Paesi

9. Svezia: si entra senza visto in 188 Paesi