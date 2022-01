Viaggiare spendendo poco in Italia: ecco i trucchetti per risparmiare

Viaggiare non dovrebbe essere lusso: se hai voglia di fare le valigie ma vuoi anche risparmiare sei venuto nel posto giusto.

Viaggiare spendendo poco è un’arte e a volte si sa, i nostri desideri si devono scontrare all’interno di un budget stabilito. Invece di rinunciare ad una meritata vacanza sappiate che ci sono dei trucchi ed escamotage da usare per viaggiare risparmiando parecchi soldi.

Sappiamo tutti quanto denaro occorre investire prima di immaginare la propria vacanza, in particolare per i viaggi che coinvolgono tutta la famiglia: tra il trasporto, l’alloggio, pasti e attività varie, se vanno tantissimi soldi. Invece di ritornare dal viaggio riposati e appagati ci tocca fare degli amari conti.

Viaggiare low cost: la guida

Scopri le regole per risparmiare in vacanza, vedrai che soddisfazione riuscire a vedere posti nuovi in località inedite, spendendo pochissimo. Le cose da ricordare non sono molte, ma sono delle vere e proprie chicche che faranno la differenza.

Non improvvisiamo per viaggiare low cost

È romantica la visione del viaggiatore impulsivo, che segue solo la sua voglia di viaggio, ma se dobbiamo risparmiare del denaro, ci vuole un po’ di organizzazione e anche un piano prestabilito.

Se non sappiamo la meta, un modo per risparmiare è quello di fare una scelta puramente economica. Come già sappiamo, non tutte le mete hanno gli stessi costi. Inoltre consideriamo anche i prezzi degli alloggi e le possibilità di scambio.

Flessibilità partenza

Dopo aver scelto la nostra meta, un’accorgimento utile per risparmiare è adottare una certa flessibilità sulla data. Devi sapere che posticipando la data di partenza o di arrivo possiamo risparmiare molto denaro. Per esempio da lunedì a domenica, oppure da martedì a martedì, sono tutte fasce che consentono di avere prezzi più economici. Inoltre considera anche di scegliere un periodo fuori stagione, non solo costerà di meno ma ci saranno meno turisti in giro.

Il mezzo di trasporto per risparmiare