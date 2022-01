Scopriamo insieme dove si svolgerà la seconda prova in esterna di questa stagione di Masterchef Italia 2022.

Continua la gara tra cuochi amatoriali di Masterchef Italia e, più si prosegue, più le prove si fanno complicate. Nella puntata che andrà in onda domani, giovedì 13 gennaio, i concorrenti dovranno affrontare le classiche prove, compresa l’esterna che si svolgerà in una località meravigliosa del Trentino: la Val di Sole.

Dov’è la Val Di Sole e perché è un luogo magico

La prova in esterna numero due di Masterchef Italia si svolgerà nella Val di Sole, una ramificazione della Val di Non in Trentino. Si tratta di un luogo magico e meraviglioso che si sviluppa lungo il fiume Noce, accanto al lago artificiale di Santa Giustina di Cles. Il tutto, ovviamente, inserito nella location ancora più emozionante del Parco Nazionale dello Stelvio.

Per questo motivo tutta l’area è considerata una vera e propria ricchezza naturalistica e i turisti adorano questa meta per le proprie vacanze sia in estate, che in inverno per via dei tanti comprensori sciistici della zona. Proprio qui i concorrenti dovranno affrontare una complicata prova con protagonista il fieno! Chi andrà al Pressure Test? Dalle anticipazioni sappiamo che una delle due squadre ha ottenuto un solo voto.

Le anticipazioni della prossima puntata di Masterchef Italia

La puntata di giovedì 13 gennaio di Masterchef oltre alla prova in esterna in Val di Sole, vedrà gli aspiranti chef cimentarsi con una Mystery Box incentrata sulle origini e sulle radici profonde dell’infanzia. L’Invention Test invece vedrà come protagonisti i piatti del cuore dei giudici. Dopo queste prove, come sempre, ci sposteremo nella prova in esterna e poi finiremo con il pressure test.

Anche questa nuova puntata di Masterchef sembra che metterà a dura prova i concorrenti e porterà i giudici a prendere delle decisioni anche molto importanti.

(Fonte immagini Ufficio Stampa)