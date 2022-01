Perché andare a Budapest in inverno: 5 motivi per partire subito

Il freddo non deve fermare la voglia di viaggiare, soprattutto in luoghi stupendi come Budapest. Ecco cinque motivi che vi faranno partire subito per la capitale Ungherese.

C’è sempre una lunga lista di buoni motivi per visitare la capitale dell’Ungheria, ovvero Budapest, una fantastica città piena di storia e cose da fare, anche in inverno.

In questo articolo vi elenchiamo 5 motivi per cui visitare questa capitale in inverno diventerà quasi un obbligo. Continuate a leggere e li scoprirete.

I 5 motivi per visitare Budapest in inverno

Non fermatevi a guardare il clima freddo, le temperature basse e la neve: c’è sempre un buon motivo per visitare Budapest in inverno e ve lo faremo scoprire!

Vedere Budapest in inverno è un piacere: se state progettando un viaggio proprio lì durante la stagione invernale non ve ne pentirete, perché è una città fantastica per una vacanza invernale. Abbiamo trovato 5 motivi per cui visitarla in inverno, ecco quali.

1. È più economica

Ebbene sì, viaggiare a Budapest in inverno sarà un piacere soprattutto per le vostre tasche. Durante la bassa stagione, infatti, è particolarmente economica soprattutto nei mesi di gennaio e febbraio. In questi mesi, infatti, si trovano vantaggiose offerte sia per quanto riguarda i voli, sia per quanto riguarda gli alberghi che abbassano le tariffe diventando molto abbordabili.

2. Relax alle terme

L’inverno è il periodo ottimale per godere dei bagni termali di Budapest, una delle attrattive più famose della città. Budapest è, infatti, nota per i suoi grandi bagni, come Gellért e Széchenyi. Qui, vi aspettano enormi vasche riscaldate con acqua termale, in mezzo alla neve, un’esperienza davvero unica da vivere solo in questa città.

Non c’è molto che possa battere l’ammollo in acqua a 39°C, poiché il vapore sale dalla superficie e la neve cade tutt’intorno a te.

3. Pattinare sul ghiaccio in un’atmosfera da favola

Immaginate una pista di pattinaggio in un bellissimo parco circondato da un castello, come nelle fiabe. Sembra tutto finto, ma in realtà realtà siete a Budapest. In effetti, il pattinaggio sul ghiaccio sulla pista chiamata City Ice Rink è un’attività popolare tra la gente del posto durante l’inverno, imperdibile se si vuole vivere a pieno questa stagione in città.

4. Meno folla, più relax

In bassa stagione, si sa, la folla di turisti è sempre meno: ecco perché l’inverno è la stagione ideale per visitare Budapest a 360° senza lo stress di fare file, code e avere attorno troppe persone. Questo rende anche la visita a Budapest in inverno più autentica.

5. Scoprire le stupende caffetterie della città

Quando fa molto freddo, niente è più bello di fermarsi a bere qualcosa di caldo, soprattutto nei bellissimi Cafè di Budapest. Le caffetterie qui danno una grande opportunità per esplorare com’era vivere all’inizio del 20° secolo, spesso definita l’età d’oro di Budapest. Mentre vi godete il vostro caffè o la vostra cioccolata calda, potete letteralmente sentire la storia poiché alcune di queste caffetterie risalgono alla fine del XIX secolo. Quindi scappate dal freddo, prendete un caffè e provate l’ampia selezione di deliziose torte!