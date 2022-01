Le vacanze d’amore di Aurora Ramazzotti ci fanno sognare (e venire un po’ di invidia)

Aurora Ramazzotti con il papà Eros e il fidanzato Goffredo sta vivendo una vacanza piena di amore, pace e gratitudine alle Maldive. E noi la invidiamo un po’!

Le vacanze alle Maldive di Aurora Ramazzotti – InstagramPer chi non la seguisse sui social, Aurora Ramazzotti insieme al fidanzato Goffredo Cerza e al suo famosissimo papà Eros Ramazzotti, dai primi di gennaio ha iniziato a documentare la sua vacanza alle Maldive su Instagram. Storie, foto da capogiro e paesaggi da sogno ci hanno tenuto compagnia per tutti questi giorni, facendoci non solo sognare, ma anche provare un po’ di sana invidia.

Dove è andata in vacanza Aurora?

Mai un tag, ma se volevano che la location della loro vacanza di inizio 2022 rimanesse un segreto, non ci sono riusciti. Non sappiamo la struttura o l’atollo, ma la meta di questo viaggio da sogno è evidentemente una: le Maldive. Una destinazione che tanti di noi sognano, soprattutto ora, dato il difficile periodo storico che stiamo vivendo. Tutti, avendone le possibilità e il tempo, vorrebbero salire sul primo aereo per volare lontano e raggiungere, perché no, proprio le Maldive.

Le foto alle Maldive di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti ha postato, con la sua straordinaria e intelligente ironia, tante foto di questa vacanza. E da ogni scatto traspare una incredibile serenità, gratitudine e amore. Amore nei confronti del papà, con cui la vediamo abbracciata in una foto. Amore nei confronti del suo fidanzato Goffredo in barba ai tanti gossip che più volte hanno gufato di una loro ipotetica rottura. Ma anche amore nei confronti della natura e dei panorami pazzeschi che giorno dopo giorno ha visto e vissuto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram)

Insomma, vedere Aurora Ramazzotti su Instagram in vacanza alle Maldive ci farà anche un po’ rosicare perché non possiamo goderci una vacanza come la sua. Ma alla fine ciò che resta è solo un grande sorriso e, perché no, la voglia di organizzare un viaggio come questo non appena ci sentiremo tutti più sicuri.