Scopriamo insieme tutte le location della fiction Rai con Vittoria Puccini: Non mi lasciare.

A partire da lunedì 10 gennaio 2022 in prima serata andrà in onda una fiction nuova di zecca. È firmata Rai Uno e vedremo nel cast noti attori del mondo del cinema: Vittoria Puccini e Alessandro Roia. È un prodotto in quattro puntate,

dal titolo Non mi lasciare e per sapere dov’è stata girata, continua a leggere.

Non mi lasciare: una location suggestiva per la nuova fiction Rai

La serie Rai Fiction-PayperMoon Italia, prodotta da Mario Mauri, ha come trama la storia di Elena Zanin, una donna che lavora dentro la polizia, nello specifico nell’area dei crimini informatici.

Per questo thriller la produzione ha scelto una città famosissima ponendo l’accento sui reati online, in particolare contro i minori. La location dove è stata girata la fiction ‘Non mi lasciare’ è Venezia. La città lagunare si mostra nella sua veste più suggestiva fra il silenzio di calli e campielli: un’atmosfera decisamente unica e ricca di suspense.

Il più delle scene sono legate da un’inchiesta che si muove tramite la collaborazione professionale di Elena e Daniele. Per rintracciare i criminali arrivano fino alle caratteristiche nebbie del Polesine.

Sempre a Venezia i due protagonisti lavorano insieme e dividendosi tra la città lagunare e il Polesine, riescono a far emergere dei segreti legati profondamente a quello scenario.

Il fascino di Venezia e di questo angolo del Veneto contribuisce a rendere più affascinante la fiction e dona ulteriore mistero. La Serenissima d’altronde ha da sempre un profondo rapporto con la magia e i segreti. La città ideale dunque dove ambientare un film poliziesco.

Gli altri luoghi della fiction

La fiction ci dà l’opportunità di conoscere meglio il Veneto e in particolare la provincia di Rovigo. Le riprese infatti si sono svolte in molti altri comuni, piccoli e grandi centri proprio della provincia di Rovigo, una delle meno battute solitamente dal turismo.

Eppure vi si trovano luoghi molto interessanti e suggestivi. Le location di Non mi lasciare sono state: Adria, Fratta Polesine, Papozze, parte di Ariano Polesine, Porto Tolle, Porto Viro, Rosolina e Taglio di Po.

Le riprese della fiction si sono svolte anche in altri luoghi fuori dal Veneto. Alcune scene infatti sono state girate a Roma e Milano.

Come anticipato sopra, questa nuova fiction andrà in onda su Rai Uno in prima serata alle 21.30 da lunedì 10 gennaio. Ma oltre alla diretta potrà essere vista anche in streaming o anche in differita comodamente nella piattaforma RaiPlay.