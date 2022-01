By

Volto noto ai più: Alessandro Borghese con il suo programma ha conquistato tutti. Ma se volessimo mangiare nel suo ristorante? Quanto costa e dove si trova

Chi è che non conosce Alessandro Borghese al giorno d’oggi, un volto celebre non solo nel mondo della cucina ma anche in quello televisivo. Il suo ristorante si chiama “Il lusso della semplicità” e si trova Milano, nello specifico vicino ai grattacieli di Citylife.

Il volto di questo chef che abbiamo imparato a conoscere grazie ai suoi programmi televisivi. In particolare Quattro ristoranti, che ha visto un successo incredibile. Abbiamo passato così tanto tempo a vederlo giudicare i ristoranti degli altri che è più che naturale avere qualche curiosità sulla sua cucina.

Leggi anche -> Quanto costa mangiare da Heinz Beck al ristorante La Pergola <<

Il ristorante di Alessandro Borghese: menù e prezzi

Voce e viso riconoscibilissimi ormai, Alessandro Borghese è uno degli chef più conosciuti e amati del piccolo schermo. Nato nel 1976 a San Francisco, nel 2017 ha deciso di aprire a Milano il suo personalissimo ristorante, che si trova in viale Belisario 3 a Milano.

Tuttavia, prima di illustrare il menù del ristorante di questo noto chef è doverosa una premessa. Come viene anticipato anche nel sito del ristorante, il menù vede spesso delle modifiche. Le ricette che vengono proposte si basano sulla stagionalità e alla disponibilità degli ingredienti.

Motivo per il quale è sempre consigliato di controllare il menù prima di effettuare la prenotazione. Piccola nota simpatica, che tiene il legame con la notorietà dello chef, è la presenza a fine cena del tradizionale taccuino del programma 4 ristoranti, utile per giudicare l’esperienza di gradimento.

Il ristorante di Alessandro Borghese al momento non ha stelle Michelin, ma è un luogo che desta interesse e soprattutto prenotazioni. Questo è il menù alla carta del ristorante, utile per farvi un’idea sia per quanto riguarda i piatti che i prezzi.

Antipasti del menù di Borghese

Ostriche Rosa del Delta del Po cotte alla brace con le sue salse 38 euro

Brutto Anatroccolo filetto di muggine marinato sale e zucchero, uva Pizzutella, falda di camone, olio al basilico e yogurt di capra 30 euro

Manzo marinato con pastinaca al forno glassata, cardoncello fritto, salsa bernese, chips di porcino e gel di rosmarino 30 euro

Supplì al telefono con rigaglie di pollo e salsiccia, mozzarella di Agerola, il suo paté e brodo aromatico 20 euro

Crostatina divina, crema di zucca arrosto e ricotta vaccina, cime di rapa saltate, cardi arrosto, porcini, uva fragola, castagne, mela, gel di melograno e mousse di cavolo cinese

24 euro

Diplomatica di Baccalà mantecato con spuma di cipolle in agrodolce, finanziere al nero, verdure acidulate e chips di carasau 28 euro

I Primi piatti di chef Borghese

“Cacio&Pepe”, il mio Spaghettone Pasta Armando 25 euro

Mangiapiano Cavolfiore Pere e Parmigiano, caramelle Pasta Fresca – il lusso della semplicità

al cavolfiore arrosto e parmigiano, salsa di pere e pere acidulate, anacardi tostati e demi-glace di verdure 25 euro

Tagliatella Pasta Fresca, il lusso della semplicità al ragù bianco di vitello, estratto di rosmarino, mantecata burro e parmigiano 28 euro

Maltagliati di Primavera ai frutti di mare (Pasta Fresca – il lusso della semplicità in salsa di acciughe, prezzemolo, limone e peperone cornetto) 32 euro

Pasta Fasul e Cozz, bottoncini di Pasta Fresca – il lusso della semplicità ripieni di crema di fagioli borlotti, guazzetto di molluschi e pomodoro, cozze fritte alla marinara e croccanti,

gel di bergamotto e ciccioli di maiale 26 euro

Risotto Nduja, Seppie e Limone fermentato 32 euro

I Secondi del menù e quanto costano

Special, Porchetta di Agnello con melanzana braciata al miso rosso, yogurt di capra e il suo fondo 39 euro

Guancia di vitello cotta a fuoco lento, il suo fondo di cottura di cioccolato e caffè, purea di patate al burro acido e salsa al prezzemolo 37 euro

Margherita va in campagna, sedano rapa arrosto glassato con salsa al latte di capra,

demi-glace, chips e crumble di sedano rapa, chutney di mandarino cinese e salvia in tempura 24 euro

La Vita è Bella, Calamaro e Mortadella, calamaro ripieno di mortadella e limone,

maionese calda di pesce, broccoletto siciliano al tamarindo e cialda al nero di seppia 30 euro

Polpo alla brace con salsa di aji amarillo, fagiolini piattoni, taccole, cachi vaniglia e tarassaco 30 euro

Tu vuò fa’ l’Americano! Polletto con salsa all’ananas affumicata, finocchio baby acidulato, millefoglie di patate, pane di limone di Amalfi e il suo fondo 35 euro

Filetto di Rombo alla Gradese 34 euro

I Dolci del ristorante di Borghese

L’Equilibrista, mousse di mela verde con inserto al mango,

cestino di frolla mandorla e cacao, caramello salato e sbrisolona al moscovado, sorbetto arancia rossa e coriandolo 20 euro

La Ciliegina sulla Torta, cioccolato affumicato con biscotto Sacher

bagnato alle marasche, ciliegie candite e semifreddo al pepe di Sichuan 20 euro

Apperò! Mousse di nocciola con inserto alla pera e ganache al cioccolato ricoperto di glassa Rocher con nocciole pralinate, aspic di pera, gel di pera e frangelico 20 euro

Melagodo, tarte Tatin di mela con gelato alla vaniglia 20 euro

Tiramisù di una volta 19 euro

Selezione di gelati e sorbetti fatti in casa 13 euro