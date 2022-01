Super Green pass nei luoghi di lavoro e obbligo vaccinale per gli over 50. Le ultime misure del nuovo decreto Covid.

Arriva una nuova stretta anti-Covid dal governo per contrastare l’impennata record di contagi e soprattutto il sovraccarico delle strutture ospedaliere. La grande novità dell’ultimo decreto legge del governo, annunciato il 5 gennaio e pubblicato nella notte tra il 7 e l’8 gennaio, è l’obbligo vaccinale per tutti gli over 50.

L’obbligo vaccinale viene esteso poi a tutto il personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori. Dunque a questi lavoratori, anche sotto i 50 anni di età, dovranno vaccinarsi come il personale sanitario, anche amministrativo, della scuola e delle forze dell’ordine (per il personale amministrativo della sanità e le forze dell’ordine, l’obbligo era stato introdotto il 15 dicembre scorso).

L’obbligo vaccinale entra in vigore l’8 gennaio, il giorno seguente alla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale. I lavoratori sopra i 50 anni di età dovranno presentare sul posto di lavoro il Super Green pass, quello per soli vaccinati o guariti, dal 15 febbraio prossimo.

Il decreto prevede anche l’estensione del Green pass base, quello con tampone, ai servizi alla persona, postali e finanziari. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Tanto se n’è discusso che alla fine è arrivato: in Italia è stato introdotto l’obbligo di vaccinazione anti-Covid per le persone sopra i 50 anni di età, quelle appartenenti a una fascia di età più a rischio di ricovero in ospedale e di decesso.

L’obbligo è previsto per tutti, lavoratori e non lavoratori. Con la differenza che i primi saranno obbligati a presentare il Super Green pass sul luogo di lavoro, con pesanti sanzioni in caso di inosservanza dell’obbligo, mentre per gli over 50 non lavoratori (disoccupati, inoccupati, casalinghe, pensionati) è prevista una sanzione una tantum di 100 euro.

Dal 15 febbraio, tutti i lavoratori pubblici e privati e anche i liberi professionisti sopra i 50 anni di età dovranno esibire il Super Green pass per accedere al luogo di lavoro. Chi non avrà il certificato verde rafforzato sarà sanzionato con una multa da 600 a 1.500 euro (già prevista per i lavoratori sprovvisti di Green pass base, con tampone).

L’obbligo vaccinale per gli ultra cinquantenni sarà in vigore fino al 15 giugno 2022. Si applicherà a chi compirà 50 anni entro questa data. L’obbligo non si applica a chi è esente dal vaccino per motivi medici e a chi è guarito dal Covid da meno di 5 mesi. I controlli partiranno dal 1° febbraio.

Estensione del Green pass base

L’altra importante novità prevista dal decreto è l’estensione del Green pass con tampone anche per accedere ai servizi alla persona, quelli postali, bancari e finanziari.

Il provvedimento entrerà in vigore il 20 gennaio. Da questa data, per andare dal parrucchiere, dal barbiere, dall’estetista, in qualunque altro centro di cura per la persona, per entrare negli uffici postali, in banca e accedere a luoghi di servizi finanziari servirà il Green pass base, finora non richiesto. Per ottenere il certificato è sufficiente un tampone negativo antigenico effettuato nelle 48 ore precedenti, o un molecolare 72 ore prima.

L’obbligo di Green pass base potrebbe essere esteso anche ai centri commerciali. Le attività e i luoghi per i quali sarà richiesto il Green pass con tampone saranno indicati in dettaglio con un DPCM. Saranno comunque esclusi i servizi necessari per assicurare il

soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona (come negozi di alimentari, farmacie ecc.)

Il decreto legge del 7 gennaio 2022 n.1 sulla Gazzetta Ufficiale: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/01/07/22G00002/sg