Le migliori terme dove poterti rilassare quest’inverno

Quando abbiamo bisogno di staccare della routine e ritagliare dei momenti di puro relax, il modo migliore è fare una pausa alle terme.

Reduce dai bagordi di Natale? Se non riesci proprio a rientrare nell’ottica di immergerti nella solita routine di tutti i giorni, sappi che puoi concederti una coccola che non ti dimenticherai. Non è solo una questione mentale, abbiamo un bisogno fisico di concederci dei momenti dove rilassare corpo e mente. L’ideale per farlo è partire e andare in quale località dove ci sono delle terme.

Le terme sono sempre una buona idea: queste in particolare ti faranno rinascere

Ma facciamo un passo indietro: perchè le terme sono così consigliate per staccare? Gli effetti delle acque termali sono dovute senza dubbio alla presenza di diversi minerali e metalli. Ferro, calcio, iodio e zolfo, sono tutti elementi che hanno un certo effetto sul nostro organismo. Inoltre viene tutto amplificato grazie alle temperature tipicamente alte delle acque.

In Italia abbiamo la fortuna di avere sparse sul territorio diversi punti termali, naturali e non. Oggi te ne voglio consigliare uno in particolare: ovvero le terme di Bormio.

Si trovano nella frazione di Premadio nel comune di Valdidentro nell’alta Valtellina.

Queste acque termali erano già famose in passato, infatti sono sempre state un grande catalizzatore del “turismo del benessere”, ovvero tutte quelle persone che sono spinte a soggiornare non solo per la bellezza del luogo ma anche per le cure di queste acque portentose. Devi sapere che le sorgenti di queste terme sono 9, situate ad altitudini diverse tra loro, dai 1280 e i 1421 metri s.l.m., sulle pendici del monte Reit. Con un escursione termica che va dai 38° fino ai 41°.

Oggi: queste terme nel 2006 ha visto una vero e proprio sconvolgimento della struttura, avvenuto grazie alla costruzione di nuova zona benessere, che è stata sviluppata nel Parco, creando una vera e propria area dedicata alle famiglie. Per controbilanciare è stata fatta anche un area dedicata esclusivamente ai maggiorenni chiamata il Thermarium, il luogo perfetto per chi ama i Bagni Turchi e le Saune.

Nella zona per le famiglie è caratterizzata da spazi moderni con aperture che permettono al sole di entrare senza problemi e vasche per tutti. I servizi di queste terme hanno visto un miglioramento e in particolare offrono:

vasche interne ed esterne “4 Stagioni”, contraddistinte da percorsi in correnti e lettini idromassaggio;

vasca natatoria esterna con cascate d’acqua e soffioni;

vasca per bambini esterna con pupazzi e una interna con fungo e serpentone, oltre che uno scivolo d’acqua;

parco con sdraio e chaise-lounge e bar.

Andare alle terme in inverno è sicuramente il modo migliore per rilassarsi e farsi coccolare, se poi si sceglie la bellezza di Bormio con un paesaggio spettacolare, beh non c’è davvero nulla di meglio.