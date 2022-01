Le feste di Natale sono il periodo più amato per i vip che amano la neve, infatti in questi giorni in molti si trovano in una location bellissima della nostra Italia: Madonna di Campiglio.

Sono tantissimi i vip nostrani che in questi giorni hanno scelto di recarsi in location meravigliose di montagna, per sciare e godere del calore delle baite e degli chalet.

C’è, però, una location in particolare amatissima da molti di loro, che si trova in Italia: Madonna di Campiglio, dove si trova lo chalet più di moda del Trentino Alto Adige.

Madonna di Campiglio, la location di montagna dei vip

Negli ultimi giorni, per festeggiare Natale e Capodanno, molti vip italiani sono stati avvistati allo Chalet Fiat, una location di prestigio a Madonna di Campiglio, tesoro delle dolomiti in Trentino Alto Adige.

Elisabetta Canalis, Rudy Zerbi, Michelle Hunziker e tanti altri, hanno scelto questa meta fantastica per poter sciare, divertirsi e rilassarsi in un’atmosfera unica e perfetta per questo periodo.

Ma cos’ha di speciale Madonna di Campiglio? Scopriamo di più su questo luogo meraviglioso.

La meraviglia delle Dolomiti

Escursioni tra montagne ricoperte di ghiacciai e laghi turchesi, buon cibo, cure termali e una visita alla storica Merano: tutto questo è la Perla delle Dolomiti, Madonna di Campiglio.

Elegante e alla moda, Madonna di Campiglio è la località turistica più raffinata delle Dolomiti. Un tempo importante centro per i commercianti di cibo, vino e bestiame, divenne popolare tra gli aristocratici austriaci e dell’Europa centrale del XIX secolo che cercavano di godersi le foreste e le cime che circondano la città.

Adagiata a 1.550 m di altitudine tra le Dolomiti di Brenta e i ghiacciai dell’Adamello-Presanella, circondata dalla natura selvaggia del Parco Naturale Adamello Brenta, Madonna di Campiglio ha uno scenario naturale suggestivo. Passeggiando per le sue strade, ci si imbatte in sofisticati edifici del XIX secolo e hotel in stile chalet, decorati con le tradizionali persiane in legno tirolesi e allegre fioriere.

Madonna di Campiglio è un’ottima base se vuoi esplorare i grandi spazi aperti. Ci sono circa 450 km di sentieri di montagna che attraversano il parco, attraversando a piedi o in bicicletta boschi di abeti e larici e laghi turchesi.

Una guida può condurti lungo alcuni dei migliori percorsi meno battuti mentre ti racconta di più sulla storia, la cultura, la geologia e la fauna selvatica della zona, che include lo stambecco alpino.

Dopo una giornata attiva, le SPA dei tanti hotel in stile chalet attendono i turisti, rinomati per i loro trattamenti e le strutture per il relax, molti dei quali offrono viste sulle vette circostanti.