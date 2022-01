Se non vogliamo rinunciare alle atmosfere natalizie non ci rimane che partire per questi luoghi incredibili. Il Natale non va in vacanza. Ecco le mete dove andare

Il Natale è passato da pochi giorni e già sentiamo la sua mancanza? Non solo dei cenoni, riunioni familiari e canti a tema, il Natale racchiude al suo interno una vera e propria atmosfera che si può amare o detestare. E se fate parte della prima categoria sappiate che non dovete aspettare un intero anno prima di ritrovare l’aria Natalizia: basta fare una valigia e partire in una di queste città dove il Natale lo puoi trovare in qualsiasi periodo dell’anno.

Non dire addio al Natale: rincorrilo. Le mete dove andare

No non è una bella storia natalizia, ci sono dei luoghi in cui il Natale non va mai in “vacanza” ma vive e caratterizza queste incantevoli cittadine. Non te ne indicherò una ma ben 4, prendi nota e inizia a fare i bagagli.

Rovaniemi, Finlandia: il Villaggio di Babbo Natale in questa località è una delle mete più popolari, si trova in Finlandia, a nord del circolo polare artico. È una destinazione tra le più amate, soprattutto per i bambini, è la cittadina dove il mito ha avuto inizio. È un luogo ricco di magia e suggestione, riesce ad incantare anche i più scettici e da chi vuole bearsi di questo luogo a prescindere dal richiamo al Natale.