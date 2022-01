Altro che caldo, tappeti magici e piedi nella sabbia del deserto: quest’anno la neve in Arabia Saudita è caduta copiosa. Lo spettacolo è diventato immediatamente virale!

Che il clima fosse impazzito ne avevamo già avuto la prova. Bombe d’acqua. Temporali improvvisi. Caldo torrido a Capodanno e ora arriva anche la neve in Arabia Saudita. Si tratta di uno spettacolo raro che ha richiamato l’attenzione di tutto il mondo e di migliaia di abitanti del posto che si sono recati dove ha nevicato maggiormente per immortalare l’incredibile fenomeno meteorologico.

Dove ha nevicato in Arabia Saudita?

Siamo nella regione di Tabuk dove da Capodanno fino, pare, a domani, sta nevicando in maniera esponenziale e incredibile per questa area del mondo. Vedere la neve in Arabia Saudita, infatti, non è una cosa comune e così moltissimi abitanti hanno deciso di fare un gita verso la montagna Jabal Al-Lawz (il cui nome significa “montagna di mandorle), collocata al confine giordano, che è stata interamente ricoperta di bianco nemmeno fossimo in Valle D’Aosta! Una montagna a 2580 metri sul livello del mare dove ha già nevicato in passato, ma mai così.

Il fenomeno della neve sul Jabal Al-Lawz

Quella di questi giorni è stata definita come una vera e propria maxinevicata di Capodanno in Arabia Saudita e, nell’epoca dei social, neanche a dirlo foto e video hanno letteralmente invaso il web. Del resto si tratta di un fenomeno talmente raro e incredibile che chiunque di noi vedendo la neve praticamente nel deserto si sarebbe emozionato. Si tratta di una nevicata che è già avvenuta in passato, ma le proporzioni del fenomeno quest’anno sono state definite come incredibili.

Del resto immortalare cammelli ricoperti di neve o tuareg che giocano a palle di neve è oggettivamente un po’ anomalo non vi pare?