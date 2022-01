La Befana a Napoli: gli eventi a Città della Scienza

Un evento molto speciale è stato organizzato per il giorno della Befana a Città della Scienza, la speciale area di promozione e divulgazione della scienza che si trova a Napoli. Scopriamo il programma per grandi e piccini.

Il 6 gennaio, giorno della Befana, è molto atteso dai più piccoli e a Napoli e dintorni sono tanti gli eventi dedicati a questa festività.

Anche nella speciale cornice di Città della Scienza sono diverse le attività organizzate per grandi e piccini, per celebrare l’arrivo della Befana. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

La Befana a Città della Scienza

Il 6 gennaio una giornata speciale attende tutti a Città della Scienza, in via Coroglio a Napoli. In quest’area unica dedicata alla scienza e alle tecnologie, il giorno della Befana ci saranno tanti eventi, per stupire i piccoli visitatori, e i loro accompagnatori, con tante esperienze interessanti.

Tanti eventi da non perdere con un coinvolgente live show sul misterioso mondo degli insetti e un incredibile science show che permette di toccare con mano una vera cometa. Scopriamo insieme tutto il programma del 6 gennaio.

Gli eventi del 6 gennaio

Se già normalmente la Città della Scienza è uno dei luoghi più interessanti per i ragazzi a Napoli, il giorno della Befana diventa ancora più bello, grazie alle iniziative pensate appositamente per i piccoli visitatori, ma anche per i più grandi.

Ecco tutto quello che c’è da fare:

Insetti&Co Live Show – Science show – Occhi e telecamere puntati su grandi, piccoli, velenosi e indispensabili insetti. Un sorprendente science show che avrà come protagonisti organismi reali e modelli per mostrare le incredibili meraviglie del mondo degli Insetti. dai 7 anni

– Occhi e telecamere puntati su grandi, piccoli, velenosi e indispensabili insetti. Un sorprendente science show che avrà come protagonisti organismi reali e modelli per mostrare le incredibili meraviglie del mondo degli Insetti. dai 7 anni Non la solita cometa! – Science show – Acqua, sabbia, terriccio, ammoniaca, carbone e ghiaccio secco…di certo non la solita cometa! Insieme ai comunicatori della scienza de Le Nuvole eseguiremo uno “speciale” procedimento per realizzare una cometa da toccare con mano. dai 7 anni

– Acqua, sabbia, terriccio, ammoniaca, carbone e ghiaccio secco…di certo non la solita cometa! Insieme ai comunicatori della scienza de Le Nuvole eseguiremo uno “speciale” procedimento per realizzare una cometa da toccare con mano. dai 7 anni Tombola scientifica – Science game – Il più classico dei giochi di società natalizi e la tradizionale numerazione della smorfia napoletana che attribuisce significati a ciascun numero da 1 a 90, rivisitati in chiave scientifica! I comunicatori della scienza de Le Nuvole animeranno un cartellone gigante e ricco di esperimenti, ai partecipanti il compito di scegliere le cartelle con le curiosità scientifiche vincenti. E per chi arriverà alla Tombola?! Un dono con i fiocchi! dai 7 anni

Vi ricordiamo che, per questioni di sicurezza, si può accedere a Città della Scienza seguendo due turnazioni orarie:

1° turno dalle 09.00 alle 12.45

2° turno dalle 13.15 alle 17.00

Inoltre, si consiglia di acquistare il biglietto online su Etes oppure di prenotare (obbligatorio, se non si acquista online) e poi ritirare il biglietto nella biglietteria fisica. Si può prenotare fino alle ore 15.00 del 5 gennaio.