Dove andare per il ponte della Befana? Tre mete insolite e pazzesche

Le idee più interessanti per una vacanza in occasione del Ponte della Befana 2022. Ecco dove potreste andare.

Si sta avvicinando l’ultima giornata di festa di questo lungo periodo natalizio: la Befana. Il detto relativo al fatto che l’Epifania “tutte le feste si porta via” è quindi tremendamente vero. Ma non dobbiamo farci intristire perché in occasione della Befana 2022 possiamo permetterci un bel ponte, da giovedì a domenica, prima di tornare ufficialmente a lavoro e a scuola.

Ma dove andare in occasione del ponte dell’Epifania 2022? Ci sono molte mete super inflazionate e altre inaspettate invece che potrebbero diventare la destinazione perfetta per godersi gli ultimi giorni di vacanze! Scopriamole insieme.

Prima di partire, sempre meglio dare un’occhiata al meteo per la Befana!

Le mete migliori per una vacanza in occasione del Ponte dell’Epifania

Quest’anno nuovo inizia con un bel ponte della Befana! Da giovedì 6 gennaio a domenica 9 possiamo infatti rilassarci e, perché no, andare anche in vacanza per un lungo weekend di relax. Ma dove? Qual è la meta giusta per riposarsi in vista della ripresa della routine quotidiana?

Il 6 gennaio al mare d’inverno

Una delle prime mete insolite e inaspettate a cui magari non avevate pensato è una destinazione di mare! Che sia a nord o a sud, in inverno le mete più blasonate nei mesi estivi sono quasi deserte. Il che ci permette di godere in santa pace della meraviglia del mare d’inverno, dei panorami da sogno e soprattutto, di non ritrovarci nel bel mezzo di super affollamenti. Cosa che, dato il periodo storico, è più che ottima.

In montagna per l’Epifania

Altra idea per una vacanza rilassante durante il ponte dell’Epifania potrebbe essere quella di tuffarsi – almeno metaforicamente – nella montagna. Decidere di trascorrere questi giorni immersi nella natura è una delle soluzioni in assoluto più zen che possiate prendere. Dolci paesaggi, maestosi panorami, vette innevate e aria pulita. Respirate a pieni polmoni e siate scaltri: evitate mete pop e scoprite invece delle destinazioni nettamente meno turistiche, ma altrettanto magnifiche!

Borghi bandiera arancione per il ponte della Befana

Ultimo suggerimento per il Ponte della Befana 2022? Guardatevi attorno. Capita spesso infatti che a pochi passi da casa ci siano dei panorami meravigliosi e mozzafiato che non avevamo mai preso in considerazione. Sfogliate l’elenco dei borghi storici premiati con la Bandiera Arancione e vedrete che, molto probabilmente, a pochi passi da casa ci sarà un luogo magico tutto da scoprire!

Per altro, in alcune località, in questo 2022 tornano anche la care e vecchie tradizioni della Befana, come a Verbania: Torna la Festa della Befana di Urbania: 4, 5 e 6 gennaio 2022

Questi sono i nostri tre suggerimenti per una vacanza in occasione del Ponte della Befana 2022. Vi abbiamo dato uno spunto interessante?