La CNN Travel svela la sua lista di città da vedere nel 2022. C’è solo una città italiana consigliata: è Napoli

Ad inizio di ogni anno la prestigiosa CNN, la rete tv statunitense, fa una lista delle destinazioni da non perdere nei mesi successivi. Quelle città o quei luoghi che sono da scoprire, o riscoprire, luoghi che emanano una particolare energia o che sono destinati a grandi cose nell’anno che verrà. Essere in quella lista è un prezioso riconoscimento e quest’anno c’è una sola città italiana consigliata dalla CNN per il 2022. Quella città è Napoli.

Dove andare nel 2022: la lista della CNN

Il 2022 si spera sia l’anno della svolta, l’anno in cui ci mettiamo alle spalle la pandemia e inizia una convivenza possibile con il COVID. La speranza è che sia l’anno in cui ci riprendiamo la nostra vita, l’anno in cui torniamo a viaggiare con serenità e tranquillità.

E dove andare in questo 2022? Ovunque, verrebbe da rispondere. Salvo le restrizioni di viaggio e i Paesi in cui il turismo è ancora vietato, la CNN ha fatto una lista dei luoghi dove andare in questo nuovo anno.

Ci sono luoghi caraibici, arcipelaghi semi sconosciuti e tutti da scoprire, luoghi di natura selvaggia come Cape Breton, interi Paesi come il Perù e il Sud Africa. E poi città del sud est asiatico in piena ascesa come Colombo, città francesi come Dijon centro della cucina e della gastronomia mondiale, Valencia perché sarà la capitale del World Design oppure Oslo con l’apertura di nuovi musei. E infine Napoli.

Dove andare nel 2022 secondo la CNN

Antigua e Barbuda

Bissagos Islands, Guinea Bissau

Cape Breton, Nuova Scozia

Cile

Colombo, Sri Lanka

Disko Bay, Groenlandia

Gabon, National Parks

Giordania

Lahti, Finlandia

Munga Thirri Simpson Desert, Australia

Napoli, Italia

Ollantaytambo, Perù

Orkney Islands, Regno Unito

Oslo, Norvegia

Palau

Penang, Malesia

Sud Africa

St Eustatius, Caraibi Olandesi

Tulsa, Oklahoma

Valencia, Spagna

Yellow National Park, USA

Dijon, Francia

Perché andare a Napoli nel 2022

Per la CNN quando dici Napoli dici tutti i classici italiani, ovvero la pizza, Sofia Loren che è cresciuta per questi vicoli, le antiche rovine accanto ai palazzi moderni, gli scooter che fanno zig -zag nella folla e perfino i tanti gesti con le mani e l’accoglienza calorosa sono di matrice Napoletana.

Benissimo. Ma perché andarci proprio nel 2022? Perché secondo la CNN Napoli sta esplodendo di energia e di una nuova e totale rivisitazione. Il rione Sanità prima era da evitare ora è uno dei posti dove andare, nuovi atelier stanno aprendo in città- Così come due nuovi siti archeologici che saranno inaugurati proprio nel 2022. E poi nei dintorni ci sono Pompei con i nuovi scavi e Procida che sarà la Capitale della Cultura 2022.

Ecco il vostro primo viaggio del nuovo anno potrebbe dunque essere proprio Napoli. E’ vicina ed è bellissima e in questo 2022 forse ancora di più.