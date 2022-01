Aurora Boreale: il luogo più spettacolare al mondo dove ammirarla. Una meraviglia della natura tutta da scoprire.

Tra gli spettacoli straordinari a cui si possa mai assistere in vita, quello dell’aurora polare è uno dei più incredibili e affascinanti.

Nel nostro emisfero terrestre, quello settentrionale, parliamo di aurora boreale, mentre in quello meridionale, l’aurora si chiama australe.

L’aurora boreale è quella più conosciuta, anche per il numero maggiore di posti dove osservarla, dal Nord Europa al Nord America, passando per il Circolo Polare Artico, abbiamo tanti luoghi dai paesaggi suggestivi e bellissimi dove ammirarla. Nell’emisfero Sud, invece, si può osservare nell’Australia meridionale o in Tasmania, oppure nelle isole in prossimità dell’Antartide.

Se i luoghi dove osservare l’aurora boreale sono tantissimi, qui vogliamo segnalarvene uno in particolare che possiamo tranquillamente definire come uno dei più belli al mondo per ammirare il fenomeno dell’aurora. Ecco dove andare per un’esperienza indimenticabile.

Aurora boreale: il luogo più spettacolare al mondo dove ammirarla

L’aurora polare è un fenomeno che dipende dall’attività del Sole e dalla sua interazione con il campo magnetico della Terra. Quando l’attività solare è molto intensa, le particelle che si formano sulla superficie del Sole vengono lanciate in grandi quantità nello spazio, fino a incontrare il campo magnetico terrestre. Da questo incontro, negli strati superiori dell’atmosfera, a circa 100 km dalla superficie della Terra, si formano delle scie e bande luminose di diverse forme e colori che creano una vera e propria danza nel cielo notturno, illuminandolo quasi a giorno. Questo è il fenomeno dell’aurora polare.

L’aurora che si verifica nel Nord Europa, soprattutto in prossimità del Circolo Polare Artico o del Polo Nord, si chiama aurora boreale. Le scie luminose in movimento sono chiamate anche Luci del Nord, Northern Lights. I colori vanno dal verde, azzurro, giallo, bianco e rosa, a seconda dei gas nell’atmosfera, dell’energia delle particelle solari e dell’altitudine delle scie luminose.

Kirkjufell in Islanda

Il luogo dove vogliamo portarvi per ammirare una delle aurore boreali più belle e spettacolari al mondo è Kirkjufell, in Islanda. È un luogo molto famoso nel Paese, meta turistica popolare, tra le più fotografate. Qui sono state anche girate le stagioni numero 6 e 7 della popolare serie tv Games of Throne.

Kirkjufell è una montagna dalla forma a cono, alta 463 metri, il cui nome in italiano significa “montagna della chiesa“. Sorge sulla costa occidentale islandese, nella penisola di Snaefellsnes ed è compresa nel territorio del piccolo comune di Grundarfjörður, situato nell’omonimo fiordo della regione di Vesturland,

La montagna occupa un promontorio che si affaccia sulla baia del villaggio, in uno scenario già di per sé di suggestiva bellezza. Qui potete ammirare l’aurora che danza sopra la montagna e si specchia sull’acqua della baia. Un’esperienza imperdibile.

Il villaggio di Grundarfjörður si trova a poco meno di 180 km a nord di Reykjavík.

