Offerta per il solo giorno di Capodanno 2022 della Ryanair: biglietti a partire da 5 euro per volare in Europa subito dopo le vacanze natalizie

La cosa migliore da fare il giorno di Capodanno per iniziare bene l’anno nuovo? Prenotare un viaggio. E ancora meglio se il volo costa pochissimo. E con l’offerta di Capodanno di Ryanair questo è possibile.

Per il solo giorno del primo gennaio 2022 la compagnia low cost irlandese ha messo in promozione migliaia di biglietti per viaggiare fino al prossimo febbraio. I prezzi sono davvero da strabuzzare gli occhi: a partire da 5 euro!

Offerta Ryanair di Capodanno: si vola a 5 euro

La Ryanair propone moltissime offerte in quest’ultimo periodo. E’ tuttora attiva la promozione per volare la prossima primavera ed estate a prezzi davvero bassissimi e con l’opzione ‘zero spese di modifiche’ – ossia la possibilità di cambiare data del volo senza costi aggiuntivi. Insomma, ci sono davvero tutte le condizioni per acquistare subito un volo.

L‘offerta di Capodanno di Ryanair è il modo migliore per prolungare le vacanze di Natale. L’offerta che scade alla mezzanotte dell’1 gennaio 2022 prevede infatti di partire fra il 10 gennaio e il 28 febbraio 2022. Destinazione? Tutte le mete del network. I prezzi sono davvero bassi a partire da 5 euro.

Le tariffe più vantaggiose sono soggette a disponibilità dunque per accaparrarsi i voli migliori bisogna sbrigarsi. Inoltre è bene ricordare che la tariffa intesa è quella base, ovvero che include solo una piccola borsa a bordo da sistemare sotto il sedile anteriore. Se volete portare con voi un trolley dovete acquistare un’altra tariffa o il priority, che costa circa 10 euro a tratta. Ma anche sommando questa spesa in più il prezzo è sempre molto invitante.

Dove andare con l’offerta di Capodanno 2022 di Ryanair

I prezzi dei biglietti dell’offerta di Capodanno di Ryanair sono davvero bassi. E ci sono delle offerta da prendere davvero al volo. Ad esempio da Milano si va nella splendida Budapest, a rilassarsi nelle sue splendide terme, a visitare il Castello e a vedere i suoi splendidi palazzi, a soli 10 euro andata e ritorno. Si parte sabato 23 e si torna venerdì 28 gennaio 2020.

E perfino la solitamente carissima Dublino è a prezzi stracciati. Si parte sempre da Milano Bergamo Orio al Serio il 24 o 25 gennaio e si torna il 29, 30 o 31 gennaio per meno di 15 euro andata e ritorno!

Da Roma con meno di 9 euro si vola ad Aqaba in Giordania. Che ne dite di andare a vedere Petra? Si parte il 12 febbraio e si torna 7 giorni dopo il 19. Spesa per il volo andata e ritorno? Appena 18 euro! Bruxelles e Londra a 12 euro, Vienna appena 7 euro, e se si vuole restare in Italia Bari costa appena 5 euro!

L’offerta di Capodanno di Ryanair è il modo migliore per iniziare il nuovo anno: un viaggio low cost da fare quest’inverno!