Cosa cucinare per un Capodanno 2022 organizzato all’ultimo minuto? Ecco qualche consiglio.

Siete in alto mare. Qualche amico si riunirà a casa vostra per Capodanno 2022 e voi ancora non avete organizzato niente. State tranquilli, c’è sempre un modo per organizzare un pranzo o una cena veloce di Capodanno con un menù che accontenti tutti e che vada incontro alla tradizione italiana della gastronomia delle feste. Certo, non è il momento di mettersi a impastare, ma ci sono dei piatti già pronti e altri piuttosto facili da realizzare che diventeranno degli antipasti, primi e secondi per Capodanno 2022 da leccarsi i baffi! Vediamo allora insieme un menù veloce da realizzare anche all’ultimo minuto.

Menù di Capodanno 2022 last minute

L’importante è che la tavola di Capodanno sia imbandita e che ci sia modo di soddisfare i gusti e le esigenze di tutti. Una volta appurate le eventuali intolleranze o allergie, potete iniziare a preparare il vostro menù di Capodanno 2022 veloce!

Antipasti veloci e tradizionali per Capodanno

Per quanto riguarda gli antipasti salumi e formaggi tipici un po’ da tutta Italia possono essere un ottimo alimento salvavita. Basta andare al supermercato per trovare anche prodotti che arrivano dall’altra parte dello Stivale così da portare un po’ di tutte le regioni a tavola. Potete poi anche usare questi stessi sapori regionali per preparare una rapidissima torta salata con la pasta sfoglia già pronta.

Come fare un buon primo e secondo per Capodanno all’ultimo minuto?

Per quanto riguarda i primi piatti per Capodanno da fare all’ultimo minuto c’è solo una cosa da fare: affidarsi a qualche ingrediente già pronto. Che sia un sugo confezionato per la pasta o addirittura una lasagna già pronta di rosticceria e solo da scaldare, questa è l’unica soluzione. Esattamente come per i secondi. Ci sono arrosti già pronti che fanno proprio al caso vostro. Per il contorno però state tranquilli, bastano delle patate da fare al forno per accontentare proprio tutti i palati.

Dolci per Capodanno 2022

Il dessert di Capodanno è invece un po’ più complicato. Ogni regione ha infatti il suo dolce tipico, ma se la vostra è una cena last minute nessuno dei vostri commensali si offenderà davanti ad un panettone o un pandoro! L’importante è essere insieme a chi volete allo scoccare della mezzanotte!