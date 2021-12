Concerto di Capodanno su Rai 1: condotto da Amadeus, in diretta da Terni

Concerto di Capodanno su Rai 1, “L’Anno che Verrà”, condotto da Amadeus sarà trasmesso in diretta da Terni. Tutte le informazioni utili.

La pandemia non ferma il tradizionale Concerto di Capodanno su Rai 1, “L’Anno che Verrà“, che sarà trasmesso in diretta da Terni la sera del 31 dicembre, intorno alle 21.00, subito dopo il Messaggio a reti unificate del Presidente della Repubblica Mattarella, l’ultimo della sua presidenza che terminerà il prossimo febbraio.

Giunto alla sua diciannovesima edizione, “L’Anno che Verrà” sarà condotto per l’ottava volta dal popolare presentatore Amadeus, che rivedremo anche sul palco di Sanremo 2022 a febbraio. Il Capodanno di Rai 1 sarà uno spettacolo di musica e comicità, con tanti ospiti.

Leggi anche –> Concerto di Capodanno di Canale 5 a Bari spostato al Petruzzelli

Concerto di Capodanno su Rai 1 in diretta da Terni

C’è grande attesa per l’appuntamento con il concerto di Capodanno “L’Anno che Verrà” che sarà trasmesso su Rai 1 in diretta dalle acciaierie di Terni. Non una piazza e nemmeno un teatro ma un luogo di lavoro dal forte valore simbolico. Sarà presente un pubblico di circa 700 persone, che accederanno gratuitamente, munite di Super Green pass, tampone negativo e mascherina Ffp2. Come da regole per le sale da concerto.

A poche ore dall’inizio è arrivato il colpo di scena, analogo a quello accaduto al concerto di Canale 5: il cantante Gigi D’Alessio, tra gli ospiti della serata, non potrà partecipare perché positivo al Coronavirus, stessa cosa accaduta con Al Bano per il concerto di Bari.

Gli ospiti confermati per la serata sono: Massimo Ranieri, Loredana Bertè, Achille Lauro, Orietta Berti, Raf, Cristiano Malgioglio, Clementino, Rkomi, Nek, Donatella Rettore, Fausto Leali, i Gemelli di Guidonia, Alba Parietti, Edorado Vianello, Corona, i Los Locos. Per i più piccoli parteciperanno i protagonisti della serie animata televisiva di Rai YoYo Pinocchio & Friends. Gli artisti saranno accompagnati da una big band diretta dal Maestro Stefano Palatresi che suonerà dal vivo i più grandi successi del presente e del passato. Ad animare il palco sarà presente anche un corpo di ballo. La regia è di Stefano Mignucci.

A mezzanotte ci sarà anche un omaggio a Raffaella Carrà, la show girl italiana che ci ha lasciato nel 2021. Sarà Cristiano Malgioglio a renderle onore cantando la versione spagnola di “Forte forte forte”, il brano che lo stesso Malgioglio aveva scritto per la Carrà.

L’attrice comica umbra Emanuela Aureli porterà il pubblico alla scopetta della sua regione.

Il concerto di Capodanno di Rai 1 andrà in onda verso le 21.00, una volta terminato il Messaggio agli italiani del Presidente Mattarella. L’evento si potrà seguire oltre che su Rai 1, sul canale HD 501, sul web su Raiplay e su Rai Radio 1.

Grazie a Rai Italia, il concerto sarà visibile anche nel resto del mondo, fuori dall’Europa: dalle 12.00 a Los Angeles, dalle 15.00 a New York, dalle 17.00 in Argentina e Brasile, dalle 22.00 a Johannesburg e nelle prime ore del 1° gennaio alle 4 di mattina in Cina e alle 7.00 in Australia.

Leggi anche –> Capodanno 2022 blindato, tra restrizioni e controlli