Concerto di Capodanno di Canale 5 a Bari spostato al Petruzzelli

Concerto di Capodanno di Canale 5 a Bari spostato al Teatro Petruzzelli. Tutte le informazioni utili.

Si farà il Capodanno di Mediaset, con il tradizionale concerto con super ospiti a Bari trasmesso in diretta da Canale 5.

Cambia, però, la location. Non sarà più piazza Libertà ma il Teatro Petruzzelli. La decisione di spostare la sede del concerto segue le recenti disposizioni del governo che con il decreto festività ha vietato i concertoni e le feste in piazza per evitare assembramenti.

I baresi e i turisti in città potranno dunque partecipare all’evento a teatro, con posti a sedere e obbligo di mascherina Ffp2.

Si terrà il Capodanno in Musica 2021-2022 a Bari la sera del 31 dicembre, trasmesso in diretta su Canale 5, con la conduzione della presentatrice Federica Panicucci e la partecipazione di tante star della musica italiana.

L’evento è stato confermato ma il luogo dell’evento spostato dalla centrale piazza Libertà al Teatro Petruzzelli, luogo comunque prestigioso e capiente. Potranno assistere dal vivo e gratuitamente al concerto circa 1200 spettatori, nell’osservanza di tutte le regole anti-Covid, a cominciare dagli obblighi di Green pass rafforzato e mascherina Ffp2. La prenotazione è avvenuta tramite apposita piattaforma.

L’altro cambiamento, arrivato all’ultimo minuto, riguarda la partecipazione del cantante Al Bano, che avrebbe dovuto partecipare come ospite principale ma non potrà esserci perché risultato positivo al Coronavirus.

Si esibiranno sul palco del Petruzzelli per il concerto di Capodanno di Canale 5: Rocco Hunt; il rapper milanese Vegas Jones; Roby Facchinetti e Riccardo Fogli ex Pooh; Alessandro Casillo, vincitore di Sanremo Giovani nel 2012; il trio Room9; il cantautore Michele Zarrillo; la cantautrice maltese Emma Muscat; l’icona Patty Pravo; i Sottotono; The Kolors; le cantanti Bianca Atzei e Annalisa; la band salentina Boomdabash; il cantautore siciliano Mario Venuti; la ex star di Amici Sergio Sylvestre; Riki; il modello e dj Andrea Damante; i Gemelli DiVersi; Federico Rossi; il duo italiano Cedraux; la cantante Tecla in coppia con il rapper Alfa; Vhelade, cantante protagonista per anni nelle trasmissioni di Piero Chiambretti, e Mamacita. La serata sarà animata dal duo di comici Pio e Amedeo.

L’evento è organizzato da Mediaset in collaborazione con Radio Norba. Su Canale 5 il concerto di Capodanno sarà trasmesso in diretta a partire dalle 20.53 circa, dopo il Messaggio a reti unificate del Presidente della Repubblica Mattarella.