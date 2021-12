Viaggia gratis in compagnia sui treni regionali: l’offerta di Trenitalia. Tutte le informazioni utili.

Le occasioni di viaggiare in treno a prezzi low cost sono tante ma viaggiare gratis e per di più in compagnia non è da tutti. Eppure è possibile grazie alla promozione “Viaggia con me” di Trenitalia rivolta a tutti gli abbonati per i treni regionali e per coloro che hanno un abbonamento integrato.

La promozione prevede vantaggi indiscutibili. Ecco di cosa si tratta, come funziona e come utilizzarla.

Viaggia gratis in compagnia sui treni regionali: l’offerta di Trenitalia

Si può viaggiare in due su tutti i treni regionali di Trenitalia pagando un solo biglietto. Si tratta della promozione “Viaggia con me“, prevista a favore degli abbonati ai treni regionali della società e di coloro che hanno un abbonamento integrato.

Acquistando la promozione online, sul portale di Trenitalia, l’abbonato viaggia gratis insieme a un’altra persona che paga il biglietto per una corsa semplice a tariffa ordinaria. La promozione è valida su tutti i treni regionali e per tutti i giorni della settimana.

Come acquistare la promozione “Viaggia con me”: sul portale di Trenitalia si cerca il viaggio che si vuole acquistare, con l’indicazione delle stazioni di partenza e di arrivo, insieme alle date e agli orari di viaggio; si sceglie il treno regionale, poi si clicca sulla voce “vedi altre offerte” e dal menu a tendina si seleziona l’offerta “Viaggia con me”, quindi il titolare deve inserire il numero del proprio abbonamento.

In questo modo, per i due posti selezionati a bordo del treno si paga un solo biglietto, quello dell’accompagnatore. Il titolare di fatto utilizza il proprio abbonamento per tratte diverse da quella a cui è abbonato. Qui sta il vantaggio.

Trenitalia precisa che l’offerta è valida per tutti i giorni della settimana e consente all’abbonato di viaggiare gratuitamente su tratte diverse da quella riportata sul proprio abbonamento per un massimo di otto viaggi di corsa semplice al mese, in compagnia dell’accompagnatore con biglietto di corsa semplice. Dunque, è necessario essere sempre in due.

L’offerta “Viaggia con me” si applica a treni di classe pari o inferiore a quella riportata sull’abbonamento. I viaggi sono consentiti solo nell’ambito di validità dell’abbonamento in appoggio al biglietto di corsa semplice.

Sono esclusi dall’offerta i servizi di altre imprese ferroviarie (Trenord, FSE, Trenitalia Tper), i servizi speciali Civitavecchia express, Cinque Terre express, i collegamenti da/per Fiumicino Aeroporto, i servizi cumulativi di altre Imprese (es. Pisamover) e le tratte interne alle Province di Bolzano e Trento.

Non sono ammessi il cambio e il rimborso del biglietto.

Per ulteriori informazioni: www.trenitalia.com/it/treni_regionali/promo-viaggia-con-me