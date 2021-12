Offerte da Ita Airways con il 35% di sconto, da prendere subito

By

Offerte da Ita Airways con il 35% di sconto per viaggiare nel 2022, da prendere subito. Tutto quello che bisogna sapere.

Se state programmando un viaggio in aereo per il nuovo anno, dopo le vacanze di Natale e fino alla primavera prossima, avete tante offerte di cui approfittare. Ve ne abbiamo già segnalate diverse.

Qui vi riportiamo quelle di Ita Airways, la nuova compagnia aerea che ha sostituito Alitalia, che ha appena lanciato un’offerta flash sale che prevede uno sconto del 35%, in scadenza entro il 30 dicembre sui suoi voli per l’Italia. Ecco tutto quello che dovete sapere.

Offerte da Ita Airways con il 35% di sconto

Avete pochissimo tempo per prenotare il vostro biglietto scontato del 35% con Ita Airways per volare in Italia con la nuova compagnia nel 2022.

Ita ha lanciato la sua promozione con sconti sui suoi voli fino al 35% della durata di 48 ore, avete tempo solo il 29 e il 30 dicembre, fino alle ore 23.59, per acquistare il vostro biglietto scontato.

Le offerte di Ita Airways sono per le classi Economy e Superior e per volare in tutta Italia dal 10 gennaio al 30 aprile 2022, esclusa la settimana di Pasqua, dal 13 aprile al 20 aprile 2022.

In tutte le classi sono inclusi il bagaglio a mano e il cambio gratuito di volo.

La promozione funziona con il codice sconto AUGURI, termine da inserire nel form al momento dell’acquisto.

