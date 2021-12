Capodanno 2022 a Villa Crespi da Cannavacciuolo: menù e costo del cenone. Tutte le informazioni.

Festeggiare il Capodanno al ristorante, al museo o a teatro sono le ultime opportunità dopo la cancellazione di tutti i festeggiamenti in piazza e all’aperto.

Per chi cerca una proposta di ristorazione di alto livello, le offerte non mancano. Certo, sono offerte di lusso e super costose, ma se per una volta volete togliervi uno sfizio e investire i vostri soldi in un’esperienza gastronomica d’eccellenza, il cenone di Capodanno è il momento perfetto. Festeggerete in un ambiente elegante ed esclusivo, senza assembramenti, serviti e riveriti, gustando piatti eccezionali, preparati con cura con ingredienti di prima qualità.

Dopo avervi proposto il menù del cenone di Capodanno del ristorante di Cracco, vi portiamo nella splendida Villa Crespi di Antonino Cannavacciuolo. Un ristorante che merita anche per lo straordinario luogo in cui è ospitato e per il paesaggio pittoresco del Lago d’Orta.

Capodanno 2022 a Villa Crespi da Cannavacciuolo: menù e costo del cenone

Villa Crespi è una storica dimora signorile che si affaccia sul Lago d’Orta. Fu costruita nel 1879 su iniziativa dell’imprenditore Cristoforo Benigno Crespi, come sua residenza estiva. La villa è in stile moresco, ispirata ai palazzi del Medio Oriente che avevano affascinato l’imprenditore nei suoi viaggi. Dal 2012 Villa Crespi è Relais et Chateaux, ospita un hotel a 5 stelle e un ristorante con 2 stelle Michelin, con la cucina dallo chef Antonio Cannavacciuolo. Hotel e ristorante sono gestiti da Cannavacciuolo insieme alla moglie Cinzia

Un luogo ricco di fascino e straordinaria bellezza, fuori dal comune. Di seguito, vi segnaliamo il menù per il cenone dell’ultimo dell’anno 2021 e Capodanno 2022 proposto dallo chef Cannavacciuolo.

Stuzzichino dello Chef

Scampi di Sicilia alla pizzaiola, acqua di polpo

Tartare di tonno, lime, acqua di mozzarella e cocco

Sedano rapa, aglio nero e frutto della passione

Gnocchetti di baccalà, vongole, alghe marine

Linguina di Gragnano, calamaretti, salsa al pane di segale

Suprema di piccione, fegato grasso al gruè di cacao, salsa al Banyuls

Zampone, brodo di lenticchie, scampo in tempura

Pre dessert

Dessert Villa Crespi

Piccola pasticceria, babà e code di aragosta

Costo: 350,00 euro per persona, bevande escluse