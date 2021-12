La compagnia low cost Ryanair lancia la sua più grande offerta di sempre: tantissimi voli con biglietti a partire da 7 euro

Uno dei regali più belli che ci si possa fare durante le feste natalizie è un viaggio. Certo, partire di questi tempi è un po’ complicato. E allora perché non organizzarsi per la prossima primavera o prenotare già da adesso il viaggio per l’estate? Vi sembra troppo in anticipo?

Sappiate che vi converrà tantissimo. Già perché Ryanair ha lanciato una delle sue più grandi promozioni di sempre: voli a partire da 7 euro per tutta Europa. L’offerta di Ryanair è valida per la prossima primavera ed estate. Il miglior modo per iniziare il 2022 è prenotando una vacanza!

Offerta Ryanair: voli da 7 euro per la primavera ed estate 2022

La ripresa dei contagi e le restrizioni – presenti seppur con gradi differenti – in tutti i Paesi del mondo hanno fatto desistere dal partire per le vacanze di Natale milioni di italiani. E le prossime settimane si annunciano altrettanto complicate per le partenze. Dunque perché non spostare lo sguardo direttamente alla primavera e all’estate?

Per questo Ryanair propone una delle sue offerte più grandiose di sempre: partire da aprile a settembre 2022 con biglietti a partire da soli 7 euro! Sono oltre 4450 le rotte a disposizione in questo periodo di tempo fra cui scegliere. Dalle isole greche dove andare in vacanza a luglio alle capitali europee da visitare ad inizio primavera.

Come funziona l’offerta di Ryanair

L’offerta di Ryanair per la primavera ed estate 2022 è iniziata il 26 dicembre 2021 e terminerà il 31 gennaio 2022. Ovviamente i biglietti vanno ad esaurimento e le promozioni migliori sono quelle che vanno via per prima. Il consiglio dunque è quello di sbrigarsi!

Il costo dei voli dipende dalla destinazione e dal periodo. In primavera troverete destinazioni come Londra a 7 euro o Parigi a 12 euro e a Porto a 15. A luglio e agosto un biglietto per Zante vi costerà 25 euro. Pochissimo se considerate che nel periodo estivo un volo per le isole greche può costare anche 200 euro! Giocare d’anticipo conviene decisamente!

E’ importante ricordare che i prezzi proposti da Ryanair sono quelli della tariffa value, ovvero quella che consente di imbarcare solo una piccola borsa da sistemare sotto il sedile davanti. Se volete portare con voi anche un trolley dovete acquistare il priority, circa 10 euro, o la tariffa regular che vi offre anche il posto prenotato e l’imbarco prioritario.

Ma c’è anche un altro aspetto molto importante e che rende quest’offerta di Ryanair davvero imperdibile: il cambio volo gratuito. Le prenotazioni effettuate dal 26 dicembre fino al 31 gennaio per i voli in partenza fino al 30 settembre 2022 possono essere modificate senza pagare il supplemento del cambio volo. Basta farlo entro 7 giorni di anticipo dalla data di partenza e si paga solo l’eventuale differenza di prezzo fra il volo originario e quello nuovo.

Dove andare con l’offerta Ryanair

Avete tempo fino al 31 gennaio per decidere dove andare con l’offerta Ryanair per la primavera e l’estate 2022. Abbiamo dato un’occhiata e abbiamo scovato delle soluzioni di viaggio davvero interessanti.

Ad esempio da Milano Bergamo Orio al Serio si parte per l’isola di Zante lunedì 11 agosto e si torna una settimana dopo lunedì 18 luglio. Il prezzo per ogni volo è di 24.75 euro. E se si aggiunge il prioritario per portare il trolley si spendono 10 euro in più per il volo di andata e 6 euro per quello di ritorno.

London is always a good idea, ovvero Londra è sempre una buona idea. Ad esempio partite da Milano giovedì 5 maggio e tornate lunedì 10 maggio 2022. Spesa andata e ritorno? Meno di 20 euro! E poi Parigi a 12 euro, Bruxelles, Eindhoven, Colonia, Barcellona, Malta, Marrakech, Tel Aviv, ma anche anche Cagliari, Catania e Crotone a meno di 15 euro. E poi le spagnole Ibiza e Palma de Maiorca, Santander, Madrid, Minorca, Malaga a meno di 19 euro. E poi le isole greche: Creta, Rodi, Pafos, Zante e Cefalonia sotto i 21 euro a tratta.

Da Roma una delle offerte interessanti è Corfù. La splendida isola greca vi aspetta a meno di 40 euro andata e ritorno in piena estate. Si parte mercoledì 20 luglio e si torna mercoledì 27 luglio 2022. Poi Barcellona a partire da 18 euro, oppure Malaga a 16 euro, così come Vienna, o restando in Italia Brindisi a soli 9 euro e Palermo a 16 euro.

Insomma, ci sono tantissimi voli disponibili a prezzi davvero bassi. Usufruire dell‘offerta di Ryanair per la primavera e l’estate 2022 è uno dei modi migliori per iniziare il nuovo anno!