By

Offerte last minute per Capodanno 2022 in agriturismo: dove andare. I consigli da non perdere.

Siamo agli sgoccioli del 2021 e mancano pochissimi giorni al Capodanno 2022. Passato il Natale, provati dalle abbuffate, c’è chi deve ancora organizzare i festeggiamenti di Capodanno.

Quest’anno ci si è messo di nuovo il Covid a rovinare tutti i programmi, con la nuova ondata di contagi, una vera e propria esplosione di positivi, fortunatamente la maggior parte non gravi, dovuta alla rapida diffusione della nuova variante Omicron.

Cancellate le feste in piazza e all’aperto, restano quelle private, in casa oppure al ristorante, in hotel o agriturismo. Attenzione però agli assembramenti e soprattutto alle nuove regole del decreto festività.

Nel frattempo, se siete tra i ritardatari che si devono ancora organizzare o a cui è stata cancellata all’ultimo la festa di piazza, vi segnaliamo alcune interessanti proposte tra le offerte last minute per il Capodanno 2022 in agriturismo. Ecco le migliori occasioni e dove andare.

Leggi anche –> Ultime offerte da Volotea per volare a 9 euro in Italia e in Europa

Offerte last minute per Capodanno 2022 in agriturismo

Se volete festeggiare il Capodanno 2022 fuori casa, in un luogo accogliente, tranquillo, sicuro, lontano da assembramenti pericolosi in questo periodo, per stare con la persona amata, la vostra famiglia o pochi amici, allora l’agriturismo fa al caso vostro.

Se vi affrettate, trovate ancora tante offerte last minute per cenone e soggiorno. Ecco dove andare per spendere poco. Le offerte sono dal portale Agriturismi.it.

Alberobello (Bari) – Puglia

Agriturismo Abbondanza

Offerta: Coccole in Abbondanza

Tipologia: Romantico

Trattamento: Mezza Pensione

Numero notti:: 1

Ospiti: 2

Per La Stanza: 140 Euro

Montemaggiore al Metauro (Pesaro e Urbino) – Marche

Country House Valle del Metauro

Offerta: Capodanno in Country House nelle Marche

Tipologia: Famiglia

Trattamento: Mezza Pensione

Numero notti:: 3

Ospiti: 2

Prezzo a Persona: 115 Euro

Manciano (Grosseto) – Toscana

Agriturismo Galeazzi

Offerta: Capodanno

Tipologia: Romantico

Trattamento: Pernottamento + Colazione

Numero notti:: 2

Ospiti: 2

Per la Stanza: 150 Euro

Civitella Paganico (Grosseto) – Toscana

Agrihotel Relais Santa Genoveffa

Offerta: Capodanno in stile Santa Genoveffa

Tipologia: Degustazione

Trattamento: Mezza Pensione

Numero notti:: 2

Ospiti: 2

Prezzo a Persona: 220 Euro

Alatri – Frosinone – (Lazio)

Agriturismo Il Favogoloso

Offerta: Capodanno in agriturismo

Tipologia: Natura

Trattamento: Pensione Completa

Numero notti:: 2

Ospiti: 16 Max

Prezzo a Persona: 250 Euro

Bomarzo (Viterbo) – Lazio

Agriturismo Le querce

Offerta: Pacchetto Capodanno 2 notti a 1/2 pensione

Tipologia: Romantico

Trattamento: Mezza Pensione

Numero notti:: 2

Ospiti: 2

Prezzo a Persona: 280 Euro

Camo (Cuneo) – Piemonte

Agriturismo Ca Trinche

Offerta: Capodanno in Langa

Tipologia: Romantico

Trattamento: Mezza Pensione

Numero notti:: 3

Ospiti: 2

Prezzo a Persona: 295 Euro