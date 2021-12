Colpo di scena per Capodanno 2022: sta per cambiare tutto

Meteo Capodanno 2022: che tempo farà? Preparatevi perché la situazione meteorologica sarà unica nel suo genere con un caldo anomalo e inaspettato.

Chi ha sempre desiderato trascorrere Capodanno al caldo quest’anno sarà accontentato pur rimanendo in Italia. Certo, non potremo andare in giro in bermuda e bikini, ma le temperature previste per la notte di San Silvestro e per il primo dell’anno sono talmente anomale e più alte del solito che viene in mente – veramente – di essere in una zona calda del mondo.

Gli esperti meteorologi parlano infatti di un Capodanno 2022 in compagnia dell’Anticiclone Africano che porterà la colonnina di mercurio a salire notevolmente già a cominciare da martedì 28 novembre. Vediamo allora quali sono le previsioni meteo per Capodanno 2022.

Meteo San Silvestro e Capodanno 2022: caldo anomalo in arrivo

Per via della depressione atlantica sulle Azzorre, le correnti africane del Sahara risaliranno verso il Mediterraneo, portando ovviamente con sé temperature molto calde. Un aumento delle temperature quasi eclatante che ci porterà a battere dei record in termini di caldo a gennaio. Anche perché si tratta di un anticiclone africano che generalmente viviamo in estate, non certo a gennaio! Per questo le temperature potrebbero arrivare fino ai 17 gradi durante il giorno.

Che tempo farà il 31 dicembre 2021?

La sera del 31 dicembre 2021 quindi le temperature saranno veramente calde. Si parla di circa 15 gradi a 1500 metri tanto che lo zero termico lo troveremo intorno ai 3500 metri. Già da questi dati si capisce che la situazione è veramente insolita. Farà più freddo invece in Val Padana dove difficilmente si supereranno i 10 gradi. In Liguria e sulla pianura attenzione poi alla nebbia e alla foschia. Situazione simile, a livello di temperature, anche al Centro Italia dove il sole sarà protagonista praticamente ovunque, ci sarà solo qualche nebbiolina e qualche pizzico di foschia a rovinare lo splendore dei raggi solari.

Meteo Capodanno 2022: caldo, temperature alte e sole

Per quanto riguarda invece Capodanno 2022, il primo giorno del nuovo anno, la situazione resta identica. Temperature ancora più miti su Alpi e Prealpi con lo zero termico sempre intorno ai 3600 metri.

Potrebbe piovigginare in Liguria, ma le temperature restano ancora ben al di sopra della media. Al Centro e al Sud Italia la situazione resta praticamente identica con sole, leggere foschie e temperature alte e molto elevate rispetto al solito.