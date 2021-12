Quali sono stati gli eventi più ricercati su Google nel 2021?

Grazie a Google Trends abbiamo scoperto quali sono stati gli avvenimenti e gli eventi più ricercati e cliccati sul motore di ricerca in questo 2021.

Ci siamo, la fine dell’anno si avvicina e come sempre Google pubblica sul suo canale Google Trends, tutti gli argomenti, le parole e le ricerche più eseguite dagli utenti in questo 2021. Abbiamo visto le ricette più googolate nel mondo, ma anche le città più ricercate anche le attività da fare nelle vicinanze. Oggi invece andiamo alla scoperta di quelli che sono stati gli eventi al top della classifica delle ricerche su Google nel 2021.

La classifica degli eventi più ricercati su Google nel 2021

Il primo evento in cima alla classifica dei più ricercati nel 2021 su Google in Italia, neanche a dirlo è il calcio e nello specifico la Serie A. Il popolo italiano è tifosissimo e gli appuntamenti con la propria squadra del cuore sono sempre imperdibili. Al secondo posto della classifica invece troviamo gli Europei che, come sappiamo tutti, in questo 2021 ci hanno regalato grandissime gioie. Al terzo posto degli eventi più ricercati troviamo ancora una volta un avvenimento sportivo calcistico, la Champions League.

Tennis e Festival di Sanremo subito fuori dalla classifica

Subito fuori dal podio invece l’interesse degli italiani si è spostato sul mondo del tennis con un quarto posto in termini di ricerca riservato a Roland Garros e un quinto posto per Wimbledon. Al sesto posto troviamo invece le Olimpiadi e al settimo uno dei pochi avvenimenti non sportivi super ricercati nel 2021: il Festival di Sanremo.

Ecco allora che un anno di ricerche su Google aventi oggetto gli eventi è così definito. Lo sport la fa nettamente da padrone perché, sempre, gli italiani sono legatissimi al mondo delle tifoserie e dello sport e seguono con grande passione le proprie squadre del cuore.