Di cosa hanno bisogno gli italiani quando viaggiano? Le ricerche più strane

Grazie all’annuale report di Google Trends abbiamo scoperto quali sono i luoghi o gli esercizi commerciali più cercati nelle vicinanze dagli utenti.

“Cerca vicino a me”, quattro parole che nascondono una funzionalità importante che solo grazie a internet e alla geolocalizzazione possiamo sfruttare: scoprire cosa c’è nelle vicinanze della nostra posizione. Grazie a questa ricerca su Google possiamo vedere se intorno a noi ci sono dei ristoranti, dei benzinai, degli hotel. Ma quali sono le parole e quindi gli elementi più ricercati nelle vicinanze da parte degli italiani quando sono in viaggio o in vacanza?

Cerca vicino a me… la classifica di Google Trends

Siamo nell’epoca in cui, grazie alla geolocalizzazione possiamo scoprire ad una rapidità estrema tutto quello che ci circonda oltre che, ovviamente, calcolare percorsi. Ma quando gli italiani si muovono e sono in viaggio, cosa cercano con maggior frequenza nelle loro vicinanze?

Al primo posto della classifica gli italiani secondo il report annuale di Google Trends, cercano un benzinaio vicino a loro. Una ricerca fondamentale ovviamente, soprattutto se bisogna ripartire per un lungo viaggio o se la spia della riserva si è inesorabilmente accesa. Ma oltre a questa ricerca così pratica, si cerca la prima pizzeria nelle vicinanze. Noi italiani lo sappiamo, adoriamo la pizza, e per questo motivo non vediamo l’ora di assaporarne una buonissima e che sia vicino a noi. Terzo posto delle ricerche “Vicino a me” se lo aggiudicano i bar, location perfette per un caffé, una pausa ristoro e anche per fare un aperitivo magari in serata.

Subito fuori dal podio di questa classifica, scopriamo che tra le location più ricercate dagli italiani nelle loro immediate vicinanze c’è il ferramenta! Quinto posto per le gelaterie, seguite poi dai ristoranti, parrucchiere, tabaccaio, dalle cartolerie e dalle pasticcerie. Insomma, il cibo la fa da padrona in questo report annuale delle ricerche “Vicino a me” su Google.