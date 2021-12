.Natale è alle porte e tra i borghi più belli dove sentire la vera atmosfera delle feste in Campania c’è Atrani, il borgo più natalizio della Costiera Amalfitana. Scoprite perché.

In occasione delle festività natalizie, anche i borghi di mare si trasformano in veri e propri villaggi natalizi. Questo succede anche ad Atrani, in Costiera Amalfitana, un delizioso borgo di pescatori che durante questo periodo si trasforma.

Ecco come si festeggia il Natale in questo piccolissimo paese della Costiera, che in questi giorni sembra proprio un bellissimo presepe.

Atrani, il borgo natalizio più bello della Campania

La tradizione natalizia è molto viva anche in Costiera Amalfitana, meta turistica estiva ma per chi ama i paesaggi suggestivi anche in inverno. A Natale, il piccolo borgo di Atrani si trasforma ogni anno in un luogo magico, grazie alle luci che vengono accese dal Comune.

Come ogni anno, l’8 dicembre c’è stata l’accensione delle caratteristiche “Luci al Borgo”. Subito dopo il tramonto, Atrani è stata illuminata da miriadi di luci colorate. Queste hanno reso magiche e caratteristiche le piccole strade del paese più piccolo d’Italia per estensione territoriale.

Un gioco possibile grazie all’utilizzo di appositi proiettori architetturali e gobs multicolore, una meraviglia per gli occhi e per il cuore di chi ama davvero il Natale.

Le famose arcate, i piccoli vicoli e le piazzette sono diventate un vero e proprio villaggio di Babbo Natale grazie a queste installazioni luminose, che rendono tutto fiabesco.

Un bellissimo piccolo presepio vivente, molto piacevole da visitare in una serata tra le festività natalizie, suggestivo anche grazie al mare che bagna Atrani, che riflette le luci multicolori.

Ogni anno le luci natalizie di Atrani richiamano tanti turisti e visitatori che anche quest’anno, con le dovute precauzioni e regole, potranno immergersi in questa meraviglia di luci e gioia.