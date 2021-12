Wizz Air aumenta l’offerta di voli in Italia dal 2022. Tutto quello che bisogna sapere.

La compagnia low cost Wizz Air continua la sua espansione in Italia, tra apertura di nuove basi e aumento dei collegamenti, nazionali ed esteri.

Tra le ultime novità dalla compagnia aerea ungherese, segnaliamo l’apertura di nuove importanti rotte per il prossimo anno. Ecco tutto quello che dovete sapere per i vostri viaggi in aereo.

Wizz Air aumenta l’offerta di voli in Italia dal 2022

Da Wizz Air arriva l’annuncio dell’offerta di nuovi voli tra in Italia e con l’estero. Per il nuovo anno la compagnia low cost attiverà due importanti collegamenti tra l’aeroporto di Bari e lo scalo di Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, e tra Palermo e Roma Ciampino.

Con la seconda tratta, Wizz Air aumenta la sua offerta di collegamenti con il Sud Italia, un’area di mercato importante in cui la compagnia aerea si era già lanciata con una campagna competitiva di nuove rotte e offerte, sfidando apertamente le low cost Ryanair e EasyJet.

I due nuovi collegamenti Wizz Air partiranno a febbraio 2022. Il volo tra Palermo e Roma avrà una frequenza giornaliera, mentre quello tra Bari e Abu Dhabi sarà effettuato due volte alla settimana.

Wizz Air punta a crescere ancora sul mercato italiano, offrendo sempre nuove opportunità di viaggio a prezzi convenienti.

L’ultima offerta last minute da tenere d’occhio prevede uno sconto del 25% sui voli prenotati Wizz Air entro oggi, per viaggiare fino al 31 maggio 2022.

Sul portate ufficiale di Wizz Air trovate tutte le informazioni utili, insieme ad altre numerose offerte di voli a prezzi scontati: wizzair.com

La crescita di Wizz Air

Negli anni recenti, Wizz Air ha aumentato in modo significativo la sua presenza in tutta Europa, con un’espansione continua. È diventata una delle principali compagnie low cost europee e ha accresciuto in modo importante la sua attività in Italia, in particolare nei collegamenti Nord-Sud. La compagnia low cost ha visto crescere anche il suo successo tra i passeggeri, tanto da essere scelta come migliore low cost d’Europa nel 2019.

