Una città italiana è stata eletta Capitale Europea del Natale

Questo Natale 2021 è caratterizzato da dubbi e incertezze, ma intanto una città italiana si è aggiudicata il titolo di Capitale Europea del Natale: Genova.

Natale è una festività importante e molto interessante e tutte le città del mondo sembrano “vestirsi a festa” per rendere omaggio alla tradizione. Così, quest’anno, Genova è stata eletta la capitale europea del Natale perché in tutto il mese le iniziative, gli eventi e gli appuntamenti per celebrare il 25 dicembre sono tantissimi. Dai presepi ai mercatini, passando per concerti e appuntamenti eno-gastronomici.

Gli appuntamenti con lo shopping natalizio a Genova

Tra i tanti appuntamenti di Natale 2021 a Genova nei caruggi di Genova l’atmosfera natalizia si sente e si respira ad ogni angolo. Ci sono 43 botteghe storiche che sono pronte ad accogliere i visitatori per lo shopping in occasione delle feste. Ma non mancano anche i mercatini come quello di San Nicola a Piccapietra, oppure quello al Porto Antico e quello degli artigiani nel centro storico della città. A Villa Bombrini invece ci sarà il Villaggio di Babbo Natale e fino al 6 febbraio in Galleria Mazzini invece tutti pronti per la Fiera del Libro di Natale.

Presepi e Chieste Storiche dei Rolli

Se non vi basta poi a Natale potrete scoprire il lato più barocco di Genova con i Palazzi dei Rolli Patrimonio Unesco e, nello specifico delle festività, si potranno visitare le Chiese dei Rolli un viaggio alla scoperta dei luoghi sacri della città.

Per quanto riguarda poi gli amanti del presepe, la tradizione di realizzare queste piccole natività è antica e storica. Per vedere quelli più impattanti – anche se in Liguria ce ne sono tantissimi e li trovate tutti qui – a Palazzo Rosso ci saranno due scene presepiali: la Presentazione di Gesù al Tempio e la Fuga in Egitto, con le figure storiche del Museo Luxoro. Dentro al Palazzo della Regione Liguria ci sarà invece il presepe raffigurante dell’Adorazione dei Magi.

Teatro, mostre e spettacoli itineranti

Tra i tantissimi eventi che animeranno le vie della città poi non possiamo citare il Carillon Vivente con la Mabò Band che girerà tra i quartieri con un pianoforte a motore e una ballerina sulle punte come se fosse un vero e proprio carillion. Non dimenticate poi le mostre, come quella di Escher o quella dedicata a Pier Paolo Pasolini o a Hugo Pratt. Il Teatro Carlo Felice invece ha in programma La Vedova Allegra, il concerto di Massimo Ranieri il 4 gennaio e tantissime opere teatrali di grande rilievo e impatto.

Considerando che questi sono solo alcuni degli eventi in programma per queste festività natalizi non è difficile capire perché Genova sia diventata la Capitale Europea del Natale! Che ne dite? Andrete a fare un weekend nella Città della Lanterna?