I presepi più belli della Liguria da vedere a Natale

Scopriamo insieme alcuni dei presepi più belli della Liguria da scoprire in vista delle vacanze di Natale 2021.

Presepe è sinonimo di Natale e di momenti magici di condivisione in famiglia. Andare a visitare queste decorazioni che rappresentano la natività è molto emozionante e, in Liguria, la tradizione dei presepi è molto forte. Per questo motivo il sito “La mia Liguria“, ne ha trovati 10 da ponente a levante, che meritano di essere scoperti e visitati. Il tutto, chiaramente, rispettando le regole di sicurezza e di distanziamento sociale che il periodo storico ci impone. Scopriamone alcuni insieme!

Che presepi dovete vedere in Liguria?

Uno dei primi presepi che non potete perdervi è quello di Sant’Agata, in provincia di Imperia. Ogni anno questa rappresentazione della natività viene collocata nel tipico paesaggio fatto di muri a secco e colline a strapiombo sul mare. Oltre ai personaggi classici della natività ci sono anche alcuni lavoratori tipici della Liguria.

Se vi capita poi di passare da Finale Ligure il Presepe dei Neri merita sicuramente di essere visto poiché è stato fatto interamente a mano e riproduce proprio le strade e le vie della città. Ma non solo, troverete anche alcuni borghi e località di grande bellezza come Finalborgo, la Chiesa di Nostra Signora di Loreto, il mare della Liguria e il promontorio della Caprazoppa.

Passeggiando poi per Genova, fermatevi in Via Garibaldi dove le vetrine di Palazzo Rosso sono state allestite per narrare alcuni momenti fondamentali della storia di Gesù. Un presepe barocco speciale nel cuore della Strada dei Rolli.

Non perdetevi poi la possibilità di godere dello spettacolo del Presepe vivente di Camogli la notte del 24 dicembre 2021. Sarà uno spettacolo emozionante con tanti attori, comparse, scenografie e costumi d’epoca. Lo spettacolo è previsto nella Grotta in Piazza Colombo.

Ultimo consiglio che vi diamo è poi quello di visitare il Presepe nel Bosco di Bargagli, nato dal lavoro di Cosimo Tondo, è caratteristico per via delle sue piccole casette in pietra alte solo 70 cm che raccontano la natività e anche attimi importanti della vita contadina della Liguria.