Menù di Natale 2021 di Benedetta Rossi: le ricette della tradizione italiana

Qual è il menù di Natale perfetto con le ricette della tradizione di Benedetta Rossi di Fatto in Casa per voi?

Un pollice alzato, un consiglio furbo e qualche ricetta interessante della tradizione! Ecco gli ingredienti principali del menù di Natale di Benedetta Rossi. Ex cuoca casalinga, ora vera e propria icona del panorama culinario italiano con il sui programma Fatto in Casa per Voi, in onda soprattutto su Food Network.

Ma quali sono le ricette tradizionali, semplici e adatte veramente a chiunque per questo Natale 2021? Il Menù di Natale 2021 di Benedetta Rossi con Fatto in Casa per Voi è super ricercato.

Le ricette di Natale di Benedetta Rossi

Quali sono le ricette di Benedetta Rossi per Natale? Sul suo sito, come ogni anno, la cuoca di Fatto in Casa per voi ha preparato tantissime ricette interessanti da provare a replicare a casa. Una pizza marchigiana tipica del 25 dicembre, oppure dei pupazzi di neve salati, biscotti speziati e persino le bevande tipiche da sorseggiare accanto all’albero di Natale. Navigando sul suo sito, ma anche sul canale Youtube di Fatto in Casa Per Voi, troverete tutti gli spunti interessanti da provare a cucinare.

Tutti i piatti del Menù Natalizio

Sul suo sito trovate tutte le ricette, ma se volete conoscere i piatti da cui è composto il menù di Natale 2021 di Benedetta Rossi di Fatto in Casa Per Voi, eccoli qui!

Antipasti

Muffin salati ad alberello

Rotolini di mortadella

Palline di ricotta salate

Muffin salati ad alberello Rotolini di mortadella Palline di ricotta salate Primi

Cannelloni di carne di Benedetta

Lasagne ai carciofi

Cannelloni di carne di Benedetta Lasagne ai carciofi Secondi

Polpettone vegetariano

Cappone arrosto

Polpettone vegetariano Cappone arrosto Dolci

Ghirlanda di bignè con crema di yogurt e Nutella

Meringhe Alberello di Natale



Ora ci siamo. Con le ricette e il menù di Natale di Benedetta Rossi abbiamo finalmente tutti gli ingredienti necessari per trasformarci in cuoche e cuochi provetti trasformando la nostra tavola in un enorme insieme di piatti da sogno per celebrare il Natale!