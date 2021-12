Avete mai visto Babbo Natale nuotare tra i piranha? Qui è successo veramente

Avete mai visto Babbo Natale che nuota in una vasca di piranha – innocui – in un acquario? Ecco l’esperienza natalizia da non perdersi.

L’arrivo di Babbo Natale, come sempre, è un momento magico che dona grande emozioni, soprattutto ai più piccoli. Così, forse proprio partendo da questa idea, per allietare il Natale dei visitatori di un acquario di Guadalajara in Messico, un sorprendente Babbo Natale sub è comparso in una vasca piena di pesci appartenenti alla famiglia dei piranha. Anche se questi, fortunatamente, non sono aggressivi! E meno male!

Il biologo travestito da Babbo Natale si tuffa nelle vasche dell’acquario

Uno spettacolo sorprendente e super natalizio quello che è comparso nell’acquario di Guadalajara dove alcuni biologi si sono prestati a vestire i panni di Babbo Natale sub! Tra di loro Miguel Armando Villanueva che ha raccontato ai media locali come questa esperienza sia sorprendente per grandi e piccini. Santa Claus nuota, interagisce con gli animali nella vasca e porta persino i regali. “È un’esperienza bellissima – hanno raccontato gli organizzatori – vedere il sorriso dei bambini che si emozionano guardando Santa Claus che nuota in acqua è impagabile”.

Babbo Natale diventa un sub

Per realizzare questa esperienza tuttavia ci vuole dedizione e anche molta cura perché sotto all’abito rosso c’è una tuta professionale da sommozzatori. Inoltre chi si presta a questa avventura deve saper nuotare, sapersi tuffare e gestire anche l’erogatore dell’ossigeno camuffato sotto la barba. Inoltre è importante rispettare gli animali che popolano le vasche, che in questo caso, sono parenti dei piranha della specie myleus pocú: totalmente innocui.



Dapprima gli animali fuggono spaventati, poi piano piano si adattano all’intruso e iniziano anche a girare attorno a Babbo Natale con tanta curiosità.

Che ne dite? Questa idea di un Santa Claus subacqueo vi piace?