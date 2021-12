Quali sono i 10 piatti del mondo più ricercati su Google nel 2021?

Quali sono le 10 ricette più cercate su Google in tutto il mondo in questo 2021? I piatti stranieri da provare!

Agli italiani piace mangiare, è vero. Ma in tutto il mondo la cultura del buon cibo e di piatti elaborati, sta diventando sempre più famosa. Per questo non stupisce che alcuni piatti e ricette siano tra gli argomenti più googolati in tutto il mondo. Ma quali sono le pietanze più ricercate al mondo su Google in questo 2021? Che manicaretti ci siamo persi e invece dovremmo assolutamente provare?

La classifica dei 10 piatti più cercati su Google nel mondo

Al primo posto troviamo la Birria Tacos! Si tratta di un piatto messicano di Jalisco con un nome umilissimo visto che in spagnolo “birria” si usa per indicare qualcosa di poco valore. La Birria Tacos altro non è che una zuppa tradizionale a base di carne di capra, peperoncino, aglio, cumino, foglie di alloro e timo cotti a bassa temperatura e, generalmente, è accompagnato dai tacos. Poiché visivamente è super attrattivo è diventato altrettanto popolare e viene cucinato anche solo per poi farci una foto!

Al secondo posto c’è invece il nasi goreng, un piatto tipico dell’Indonesia molto semplice a base di riso fritto, pollo, gamberetti e un po’ di verdure di accompagnamento. Terzo posto invece per la “Pasta Feta”, si tratta di una ricetta molto semplice ma che ha avuto un boom assurdo per la particolare ricetta che l’ha resa popolare su TikTok tanto da mandarlo in tendenza.

La classifica procede poi con la Charcuterie board che altro non è che un tagliere di salumi accuratamente sistemato e preparato, il Pork shogayaki un piatto giapponese con zenzero, maiale e tutto cotto alla griglia. Le fettine sottili di maiale vengono rosolate e poi brasate in una salsa di zenzero, soia e mirin.

Sesto posto per la zuppa di patate, seguita dalla ricciola in salsa teryaki, la Zuppa di Miso al maiale (Tonjiru), dal porridge al forno e dall’Overnight Oat (porridge) entrambi diventati popolari grazie ad una ricetta virale su TikTok.