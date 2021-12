Tra le parole più ricercate di Google in questo 2021 c’è una località molto particolare: il Canale di Suez. Ma sapete perché è stata così googolata?

Come ogni anno Google Trends ha pubblicato i risultati delle parole e degli argomenti più ricercati nel 2021 nel motore di ricerca dagli utenti. Fra i tanti dati emersi c’è il fatto che il Canale di Suez è stata una delle principali località “googolate” a livello mondiale e il motivo è legato ad un fatto di cronaca che tutti ricordiamo!

Perché il Canale di Suez è stato ricercato su Google?

Era il 23 marzo quando una notizia ha fatto il giro del mondo, distogliendo, almeno per un attimo l’attenzione dall’emergenza Coronavirus: una nave si era incagliata proprio nelle acque del Canale di Suez. In quelle ore le ricerche inerenti il dove fosse il luogo dell’incidente e cosa stesse succedendo in quella parte di mondo sono schizzate alle stelle.

La Ever Given, il portacontainer incastrato nel Canale

La Ever Given, un portacontainer della classe Golden, lungo 400 metri e largo quasi 60, quel giorno si era incastrata nel Canale di Suez, in Egitto, per colpa di una tempesta di sabbia violentissima che ha portato la nave ad uscire di rotta. Questo ha comportato a non pochi problemi per il commercio mondiale visto che l’intero passaggio era ostruito. Almeno 15 navi, nei giorni successivi, sono rimaste ferme e 237 invece erano in coda per cercare di uscire dal porto. Alla fine la nave è stata sbloccata il 29 marzo 2021 con l’aiuto di 13 rimorchiatori e una draga che ha tolto circa 30mila tonnellate di sabbia dal Canale di Suez.



Abbiamo quindi scoperto come mai tra le località più ricercate nel 2021 su Google ci sia stato proprio il Canale di Suez, ma siamo certi però che da questi trends usciranno moltissime altre curiosità e informazioni interessanti inerenti le parole, gli argomenti e i fatti di cronaca più ricercati in questo 2021 che volgendo al termine.