Galleria Iginio Massari: la nuova pasticceria a Firenze del Maestro. Tutte le informazioni utili.

L’alta pasticceria del maestro Iginio Massari arriva anche a Firenze. Nei giorni scorsi, nel centro storico della capitale del Rinascimento, ha aperto una nuova pasticceria targata Massari.

La nuova Galleria Iginio Massari si trova in via de’ Vecchietti, nel palazzo dell’Hotel Helvetia & Bristol, a due passi da Piazza della Repubblica e dal Duomo di Firenze. Ecco tutte le novità da conoscere.

Galleria Iginio Massari: la nuova pasticceria a Firenze

Una novità golosa a pochi giorni dal Natale che sarà gradita a molti. Il maestro della pasticceria italiana, Iginio Massari, ha deciso di espandersi e dopo le pasticcerie di Brescia, Verona, Torino e Milano, è arrivato anche a Firenze.

La nuova Galleria Iginio Massari in città ha aperto i battenti il 15 dicembre, giusto in tempo per servire panettoni e altre golosità speciali per le feste. Non si è tenuta alcuna inaugurazione ufficiale, solo l’apertura del locale, un vero e proprio tempio della pasticceria, con l’esposizione nelle vetrine e sui banconi di creazioni profumate, colorate e irresistibili.

La pasticceria occupa uno spazio di ben 350 metri quadri e ha mantenuto le decorazioni originali del palazzo d’epoca. È ospitata nei locali dell’Hotel Helvetia & Bristol, ma con accesso solo dalla strada, dunque indipendente, anche se legata al lussuoso albergo.

“L’elegante pasticceria si inserisce nell’ala Bristol dell’hotel e si aggiunge alle nuove camere & suites firmate Anouska Hempel, al Cibrèo Ristorante ed alla nuova SPA in apertura a inizio 2022”, spiegano da Starhotels, la catena proprietaria dell’Helvetia & Bristol. “Con Iginio Massari Alta Pasticceria, Starhotels condivide la visione orientata alla continua ricerca di artigianalità, qualità e valorizzazione del Made in Italy”, comunica a direzione.

Iginio Massari insieme alla figlia Debora aveva già annunciato l’apertura della pasticceria di Firenze come il locale “più bello” è “più grande” del gruppo Iginio Massari Alta Pasticceria.

C’è da scommetterci che non mancheranno i clienti nella pasticceria di Firenze del maestro pasticcere bresciano reso popolare presso il grande pubblico grazie a Masterchef.

Per ulteriori informazioni sulle pasticcerie di Iginio Massari e le sue creazioni: www.iginiomassari.it

