Crociere in offerta per il 2022: le occasioni da prenotare subito per viaggi in primavera e inverno. Ecco dove andare.

I viaggi in crociera sono tornati regolari, con tutte le precauzioni, nel corso del 2021. Le partenze continuano, nel rispetto di rigorose norme di sicurezza, e questo è il momento per prenotare un bel viaggio per l’anno nuovo, quando la situazione pandemica dovrebbe essere migliorata.

Di seguito vi segnaliamo e migliori offerte di crociere per l’inverno-primavera 2022. Ecco dove andare nei primi mesi del nuovo anno.

Crociere in offerta per il 2022: le occasioni da prenotare subito

Scopriamo le migliori crociere in offerta per i primi mesi del 2022, ecco dove andare e quando partire per una vacanza all’insegna di relax, divertimento e cultura. Le offerte vengono dal portale Crociere.com.

La Spezia, Napoli, Palma, Barcellona, Marsiglia

Compagnia: MSC

Nave: MSC Fantasia

Durata: 8 giorni e 7 notti

Imbarco: Genova

Data di partenza: 7 febbraio 2022

Percorso: La Spezia – Napoli – Palma di Maiorca – Barcellona – Marsiglia – Genova – La Spezia

Prezzi (a persona, tasse incluse): Cabina interna 279 euro, Cabina esterna 369 euro, Cabina esterna con balcone 459 euro, Suite 649 euro. Offerta: bambini gratis fino a 12 anni.

Italia, Malta, Spagna e Francia

Compagnia: MSC

Nave: MSC Grandiosa

Durata: 8 giorni e 7 notti

Imbarco: Genova

Data di partenza: 21 febbraio 2022

Percorso: Genova – Civitavecchia – Palermo – Malta La Valletta – Barcellona – Marsiglia – Genova

Prezzi (a persona, tasse incluse): Cabina interna 329 euro, Cabina esterna 399 euro, Cabina esterna con balcone 499 euro, Suite 719 euro, MSC Yacht Club 289 euro. Offerta: bambini gratis fino a 12 anni.

Isole del Mediterraneo

Compagnia: Costa

Nave: Costa Luminosa

Durata: 15 giorni e 14 notti

Imbarco: Genova

Data di partenza: 18 marzo 2022

Percorso: Genova – Marsiglia- Barcellona – Lisbona – Arrecife – Santa Cruz De Tenerife – Funchal – Valencia – Genova

Prezzi (a persona, tasse incluse): Cabina interna 1169 euro, Cabina esterna 1499 euro, Cabina esterna con balcone 1669 euro, Suite 3109 euro. Offerta: bambini gratis fino a 17 anni.

Isole Greche

Compagnia: MSC

Nave: MSC Sinfonia

Durata: 8 giorni e 7 notti

Imbarco: Venezia

Data di partenza: 19 aprile 2022

Percorso:

Prezzi (a persona, tasse incluse): Cabina interna 509 euro, Cabina esterna 629 euro, Cabina esterna con balcone 959 euro, Suite 1359 euro. Offerta: bambini gratis fino a 12 anni.