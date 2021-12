Il Capodanno più lungo del mondo è a Rimini: tutti gli eventi in programma

Festeggiare sì, ma con la testa sul collo. Questa la richiesta del Sindaco di Rimini durante la presentazione degli appuntamenti e degli eventi in programma per Capodanno 2022.

Festeggiare Capodanno è, da sempre, considerato molto importante. Ci sono festività che, come questa, si caricano di una valenza aggiuntiva. In questo caso, infatti, trascorrere al meglio il 31 dicembre significa iniziare il nuovo anno carichi di speranza e positività. Ma dove andare e come festeggiare l’ultima notte dell’anno in maniera soddisfacente dato il periodo storico? Molte città italiane infatti hanno deciso di annullare i festeggiamenti, altre, invece hanno scelto di non cancellare gli eventi previsti per Capodanno come a Rimini. Qui i festeggiamenti proseguiranno e si parla persino del Capodanno di Rimini come il più lungo del mondo con oltre 140 eventi previsti!

Tutti gli eventi previsti per Capodanno a Rimini

Niente concertone in piazza, chiaramente, per evitare il diffondersi ulteriore del Coronavirus, ma tanti eventi diffusi. Questa è l’idea del Capodanno a Rimini che, il 31 dicembre, ha organizzato una serie di appuntamenti sparsi in ben 11 piazze cittadine. Il Sindaco Jamil Sadegholvaad ha spiegato che la sua decisione è stata ben ponderata. Come si legge su RiminiToday infatti il Primo Cittadino ha assunto una posizione precisa dichiarando che non possiamo più chiuderci tutti in casa, ma che è importante “Festeggiare con la testa sulle spalle”.

Concerti e djset

Così Capodanno a Rimini vedrà tantissimi appuntamenti sparsi in città, ma non mancheranno anche momenti di cultura con i musei aperti e le visite guidate ad alcuni monumenti storici della città. Chiaramente ci sarà spazio per ballare con tanti dj set e piccoli concerti nelle varie piazze come:

Malatesta Soul

Progetto live Saturnino Power trio (di Saturnino Celani)

Dj Max Monti e gli allievi della Music Academy Rimini

Concerto di Dellai

Grancaribe con i dj set di Rafael Nuñez e dj Naps

Quartetto EoS in concerto con brani da Bach ai Led Zeppelin

Lego Jazz 4et

La mezzanotte al cinema

Se siete poi amanti del cinema sappiate che Capodanno a Rimini riserva anche molte sorprese in questa direzione con “San Silvestro al Cinema” al Fulgor dove viene proposto il brindisi di mezzanotte, un buffet dolce e dopo la mezzanotte la proiezione straordinaria del cult Frankestein Junior.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VisitRimini (@visitriminidmc)

Questi, ovviamente, sono solo alcuni degli appuntamenti in programma per Capodanno 2022 a Rimini. Se volete scoprirli tutti basta cliccare qui!