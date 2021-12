By

Migliori ristoranti italiani all’estero 2022: la guida del Gambero Rosso “Top Italian Restaurants Special Awards 2022”. I premiati.

Quando gli italiani viaggiano all’estero capita spesso che cerchino ristoranti italiani, naturalmente di vera cucina italiana e non la sua imitazione, fatta male. Negli anni l’offerta di ristoranti italiani in giro per il mondo ha avuto una crescita straordinaria in termini di qualità.

Sempre più nostri connazionali si trasferiscono in patria e aprono ristoranti di cucina italiana di alto livello che non ha nulla da invidiare a quella in patria. Pertanto si è resa necessaria una guida sui migliori ristoranti italiani all’estero. Il Gambero Rosso la propone da cinque anni e sta riscuotendo crescente successo. Di seguito vi segnaliamo i premiati dell’edizione 2022 dei Top Italian Restaurants Special Awards.

Leggi anche –> Ristoranti d’Italia 2022: la guida ai migliori del Gambero Rosso

Migliori ristoranti italiani all’estero 2022: la guida del Gambero Rosso

Irrinunciabile la guida del Gambero Rosso ai migliori ristoranti italiani all’estero. Manuale prezioso da portare in viaggio e andare sul sicuro quando si tratta di doversi fermare a mangiare a pranzo o a cena. Sono appena stati pubblicati i nomi dell’edizione 2022 dei Top Italian Restaurants Special Awards.

È un grande momento per la cucina italiana nel mondo, apprezzata anche negli angoli più remoti. Anche i clienti stranieri dei ristoranti italiani hanno imparato a conoscere i nostri prodotti più genuini e le nostre ricette tradizionali e sono diventati più esigenti. Chiedono cibi preparati con ingredienti provenienti dall’Italia e da chef italiani. Pretendono attenzione, cura, genuinità e creatività. Quando entrano in un ristorante italiano all’estero vogliono vivere un viaggio sensoriale che li trasporti in Italia, tra colori, profumi e sapori.

La guida Top Italian Restaurants recensisce ben 800 ristoranti italiani nel mondo. Secondo i voti tradizionali del Gambero Rosso: da uno a tre (per Forchette, Gamberi, Spicchi ecc.).

Viene premiato come Ristorante dell’Anno il Gellius, affacciato sul Mare nel Nord, nelle Fiandre Occidentali, in Belgio. Il locale è nato grazie alla collaborazione tra il gallerista Gianni Piretti e lo chef Alessandro Breda, proprietario dell’omonimo ristorante a Oderzo, in Veneto.

I ristoranti e chef italiani all’estero al top con i premi assegnati:

Ristorante dell’Anno – Gellius , Knokke (Belgio)

, Knokke (Belgio) Chef dell’Anno – Carmine Amarante , ristorante Armani, Tokyo

, ristorante Armani, Tokyo Pizzeria dell’Anno – Futura , Berlino

, Berlino Ristorante Emergente – Fenix , Kiev

, Kiev Nuova Apertura – Estro , Hong Kong

, Hong Kong Premio Guardiano della Tradizione – Francesco Mazzei , Londra

, Londra Carta dei Vini dell’Anno – 1889 Enoteca, Brisbane

Sul sito web del Gambero Rosso trovate anche i premiati per categorie: Tre Forchette (Migliori ristoranti di fine dining), Tre Gamberi (Migliori bistrot e trattorie), Tre Spicchi (Migliori pizzerie), Tre Bicchieri (Migliori wine bar e cantine).

Per ulteriori informazioni: www.gamberorosso.it/notizie/notizie-ristoranti/top-italian-restaurants-special-awards-2022-i-migliori-ristoranti-italiani-allestero

Leggi anche –> I 50 migliori ristoranti del mondo: la classifica 2021